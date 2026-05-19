Vàng giảm 300.000 đồng, người mua từ "đỉnh" lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi lượng

Phiên chiều 19/5, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Hiện, vàng miếng SJC niêm yết tại mức 161-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Dù có những đợt tăng, nhưng chiều hướng chung của vàng miếng đã giảm từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra thiết lập hồi cuối tháng 1. Cho đến nay, giá vàng miếng đã “bốc hơi” 28 triệu đồng/lượng từ đỉnh. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng đã lỗ hơn 30 triệu đồng/lượng nếu lỡ “đu đỉnh”.

Trước đó, trong phiên sáng 19/5, vàng trong nước tiếp tục giữ nguyên giá so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 161,3 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn là 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch hai chiều neo cao 3 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng nhẹ lên mức 4.580 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới đạt khoảng 146 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn vàng trong nước 18 triệu đồng.

Dự báo về xu hướng giá vàng, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, sau khi kim loại quý trải qua nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần trước. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, đà tăng của lợi suất và sức mạnh của đồng bạc xanh đã kéo giá vàng giảm sâu vào cuối tuần trước. Theo ông, vàng từng dao động trong vùng 4.638 - 4.773 USD/ounce nhưng đã mất mốc hỗ trợ quan trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Chuyên gia này cảnh báo nếu giá vàng xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn về vùng 4.350 USD/ounce.

Trong khi đó, Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, giá vàng tuần này có thể tiếp tục biến động mạnh do các yếu tố ngắn hạn liên tục thay đổi vị thế chi phối thị trường.

Giá USD giảm sau tuần tăng mạnh

Đồng USD giảm giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi giới đầu tư đánh giá khả năng sớm đạt được tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột với Iran, đồng thời cân nhắc liệu các ngân hàng trung ương có cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu giá dầu duy trì ở mức cao hay không.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,33%, hiện ở mức 98,95.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.131 đồng.