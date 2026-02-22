Dự báo giá vàng sau tuần tăng vượt 5.100 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 16/2 đến 21/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC chững lại trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, được giao dịch trở lại từ ngày 23/2 (mùng 7 Tết).

Ngày 21/2, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng so với trước nghỉ Tết. Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng tăng với biên độ tương tự, ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp tăng giá. PNJ nâng giá vàng nhẫn thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nhẫn tròn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 5.105 USD/ounce, tăng khoảng 128 USD/ounce trước khi đóng cửa tuần, cũng là mức cao nhất sau gần 2 tuần qua.

Theo Kitco News, sau một tuần tương đối yên tĩnh, giá vàng đã lấy lại mốc 5.000 USD/ounce và tăng vượt mức 5.100 USD/ounce khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự phòng ngừa rủi ro trước bất ổn địa chính trị ở Trung Đông.

Bên cạnh sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, kim loại quý này cũng thu hút sự quan tâm như một tài sản tiền tệ, khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế ảm đạm trong quý IV/2025 và áp lực lạm phát dai dẳng.

Tuần này, 9 trong 13 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Kitco News, tương đương 69%, kỳ vọng giá vàng sẽ bứt phá dứt khoát lên trên mốc 5.100 USD/ounce trong tuần tới. Một người (8%) dự báo giá giảm, trong khi 3 nhà phân tích còn lại (23%) cho rằng rủi ro tăng - giảm đang ở trạng thái cân bằng trong ngắn hạn.

Cuộc thăm dò trực tuyến cũng ghi nhận 298 phiếu bầu của các nhà đầu tư. Tâm lý nhà đầu tư Main Street gần như không thay đổi trong 3 tuần qua. 189 nhà giao dịch nhỏ lẻ (63%) nhận định giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới, trong khi 53 người (18%) dự báo kim loại quý suy yếu. Số còn lại gồm 56 nhà đầu tư (19%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong thời gian tới.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com là một trong số những chuyên gia nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng.

“Phe mua tiếp tục thể hiện sức mạnh. Trên các biểu đồ ngắn hạn đã hình thành mô hình tam giác tăng - một cấu trúc thường báo hiệu khả năng bứt phá đi lên. Ngưỡng 5.100 USD/ounce là mốc quan trọng. Đây từng là vùng hỗ trợ, sau đó chuyển thành kháng cự và hiện là lằn ranh mà bên mua cần vượt qua", chuyên gia này nhận định.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của đơn vị chuyên về đầu tư Asset Strategies International, cũng nhận định giá sẽ tăng. “Thị trường vàng không xuất hiện yếu tố cơ bản nào đủ khác biệt để biện minh cho nhịp điều chỉnh vừa qua. Rõ ràng đây chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Điều này là lành mạnh, và xu hướng tăng giá nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại".

Đồng quan điểm, Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch Barchart.com, nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng. Theo quan sát của ông từ các giai đoạn trước, thị trường thường trở nên thận trọng hơn quanh thời điểm kết thúc những sự kiện quốc tế lớn, khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro địa chính trị.

Ông cho rằng tâm lý phòng ngừa rủi ro có thể gia tăng trong ngắn hạn. Diễn biến phiên cuối tuần cho thấy kim loại quý phản ứng tích cực, phản ánh nhu cầu phòng thủ.

Tuần tới, thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần, được kỳ vọng mang lại động lực mới cho diễn biến giá vàng.

Nhà đầu tư hướng sự chú ý đến báo cáo niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 2. Tối cùng ngày, tâm điểm chuyển sang bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ là chỉ báo duy nhất về thị trường lao động trong tuần. Chuỗi sự kiện khép lại với báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 sẽ được công bố vào cuối tuần.