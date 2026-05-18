Ngoài xăng E10, người dân có thể lựa chọn xăng nào khác từ ngày 1/6?

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Hiện nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.

Cụ thể, từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL trên toàn quốc đã kinh doanh xăng sinh học E10. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng sẽ chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5 sắp tới.

Tuy nhiên, ngoài xăng E10, mặt hàng xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Điều này đồng nghĩa với việc, bên cạnh lộ trình mở rộng sử dụng xăng E10, mặt hàng xăng sinh học E5 RON 92 vẫn sẽ được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và tạo thời gian chuyển đổi phù hợp cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện số lượng cửa hàng còn kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các thành phố lớn không còn nhiều do tiêu thụ ế ẩm, người dân chủ yếu lựa chọn xăng RON 95.

Điểm khác biệt chính giữa xăng E5 RON 92 và xăng E10 RON 95 (loại xăng bán phổ biến ở các cửa hàng xăng dầu) nằm ở tỷ lệ ethanol sinh học pha trộn và chỉ số octan. Trong khi xăng E5 RON 92 chứa 5% ethanol và có chỉ số octan 92, thì xăng E10 RON 95 chứa 10% ethanol và có chỉ số octan 95.

Ngoài xăng E10, xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 (Ảnh: Hải Long).

Trên các trang thông tin chính thức, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford khẳng định, xăng sinh học E10 không gây hại cho động cơ. Chẳng hạn, Toyota Việt Nam khẳng định các dòng xe Toyota (bao gồm cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng được sản xuất sau năm 1997) đều tương thích với xăng E10.

Do đó, phương tiện sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và mức độ an toàn của phương tiện. Không phát sinh thêm chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa so với khi sử dụng các loại xăng thông thường trước đây.

Hay Honda Việt Nam cũng cho biết khách hàng có thể yên tâm sử dụng xăng sinh học E10 cho các dòng xe do hãng phân phối chính thức. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các mẫu xe máy và ô tô Honda sử dụng nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên, đồng thời đối với xe máy, hàm lượng ethanol không vượt quá 10%.

Với các thông số được quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN, xăng E10 được đánh giá phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của xe Honda, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Hiện tại, xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil... đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua.

Ở Đông Nam Á, Thailand và Philippines là hai nước tiên phong sử dụng xăng sinh học. Thái Lan hiện chủ yếu tiêu thụ E10 và khuyến khích E20, còn Philippines bắt buộc dùng E10 từ năm 2011 và áp dụng nhiều ưu đãi thuế cho nhiên liệu sinh học.