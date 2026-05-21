Các thay đổi khi chuyển tiền qua ngân hàng: Những điều cần lưu ý

Trước tình trạng lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, nhiều ngân hàng đã triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro trước khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Ngân hàng sẽ kiểm tra tài khoản người nhận trước khi chuyển tiền

Cụ thể, Agribank đã triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với cả giao dịch chuyển tiền thực hiện tại quầy. Theo đó, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái tài khoản người nhận trước khi hoàn tất giao dịch. Nếu phát hiện tài khoản thuộc diện nghi ngờ rủi ro, giao dịch viên sẽ cảnh báo để khách hàng cân nhắc.

Tính năng này có khả năng tự động phân tích thông tin tài khoản nhận tiền và đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cảnh báo gồm có 3 mức là rủi ro cao, rủi ro trung bình, chưa xác thực. Ngân hàng cho biết sau thời gian triển khai, hệ thống đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt cảnh báo giao dịch, góp phần giúp khách hàng nhận diện rủi ro và hạn chế các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Vietcombank cũng triển khai hệ thống cảnh báo VCB Alert trên ứng dụng VCB Digibank và tại quầy giao dịch. Nhiều ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, MB hay VPBank cũng đang áp dụng các cơ chế cảnh báo rủi ro khi khách hàng chuyển tiền qua mobile banking.

Giao dịch từ 500 triệu đồng có thể mất vài ngày

Một thay đổi cũng gây chú ý khác, nhiều bên như Vietcombank, VPBank, Eximbank, SHB, MSB,... đã dừng tính năng “tự động tách lệnh” đối với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên.

Trước đây, với các giao dịch liên ngân hàng vượt hạn mức 500 triệu đồng/lần của Napas, hệ thống của một số ngân hàng có thể tự động chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ dưới 500 triệu đồng để tiếp tục đi qua kênh chuyển nhanh Napas 24/7. Nhờ cơ chế này, các giao dịch trên 500 triệu đồng vẫn có thể thực hiện gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần hay ngày nghỉ.

Tuy nhiên, khi dừng triển khai tính năng này, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng xử lý thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7. Điều đó đồng nghĩa thời gian nhận tiền có thể kéo dài vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Các ngân hàng cho biết, thay đổi này được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp cần chuyển tiền gấp, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động chia nhỏ giao dịch, với mỗi lần chuyển dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng kênh Napas 24/7.

Chuyển tiền qua ngân hàng (Ảnh: DT).

Không còn dùng biệt danh, số điện thoại... thay cho số tài khoản

Ngoài ra, ngân hàng cũng siết quản lý tên tài khoản thanh toán. Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/4, tên hiển thị trên tài khoản thanh toán bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Quy định này khiến dịch vụ đặt biệt danh tài khoản (nickname, iNick) tại nhiều ngân hàng phải dừng hoạt động.

Trước đây, nhiều ngân hàng cho phép khách hàng tạo tên tài khoản dễ nhớ bằng chữ, số điện thoại hoặc biệt danh cá nhân để thuận tiện khi chuyển tiền. Tuy nhiên, cơ chế này bị đánh giá có thể làm gia tăng nguy cơ chuyển nhầm tiền và gây khó khăn trong việc xác minh chính chủ dòng tiền.

Sau thời điểm 1/4, các giao dịch chuyển tiền đến nickname cũ có thể bị từ chối hoặc không thể thực hiện. Người dùng buộc phải quay trở lại sử dụng số tài khoản gốc do ngân hàng cấp.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải minh bạch thông tin số hiệu và tên tài khoản trên chứng từ giao dịch, đồng thời tăng cường giám sát các luồng tiền có dấu hiệu bất thường hoặc liên quan đến lừa đảo.