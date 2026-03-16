Giá vàng thế giới, trong nước đồng loạt giảm tuần qua

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 9/3 đến 14/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng “khởi động” tuần qua ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, mỗi lượng vàng giảm 2,4 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh. Sau khi mở đầu quanh 5.159 USD/ounce và có lúc tăng lên gần 5.240 USD/ounce vào đầu tuần, kim loại quý nhiều lần không vượt được mốc 5.190 USD/ounce và nhanh chóng đảo chiều. Áp lực bán gia tăng từ giữa tuần khiến giá vàng giảm liên tiếp, có thời điểm rơi xuống gần 5.030 USD/ounce trước khi chốt tuần quanh 5.010 USD/ounce, sát vùng hỗ trợ 5.000 USD.

Khảo sát giá vàng tuần này cho thấy quan điểm của Phố Wall gần như chia đều khi thị trường tài chính đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của căng thẳng ở Trung Đông.

Khảo sát của Kitco News từ 15 chuyên gia cho thấy ý kiến khá phân hóa khi 40% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 40% cho rằng sẽ giảm và 20% nhận định thị trường có thể đi ngang trong ngắn hạn.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 270 nhà đầu tư vẫn nghiêng về xu hướng tăng, với 63% kỳ vọng giá vàng đi lên, 12% dự báo giảm và 25% cho rằng thị trường sẽ dao động đi ngang.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce và tiếp tục dao động trong biên độ đã hình thành từ đầu tháng 3, khoảng 4.996-5.381 USD/ounce.

Vị này cho rằng vùng kháng cự gần nằm quanh 5.160 USD và nếu giá vượt mốc 5.207 USD sẽ kích hoạt tín hiệu kỹ thuật tích cực. Marc Chandler cho rằng các dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan cùng đà tăng của giá dầu chững lại có thể hỗ trợ vàng đi lên trong tuần này.

Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết thị trường vàng chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của chứng khoán, năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng vàng và bạc sẽ tiếp tục đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán, trong khi thị trường cổ phiếu lại đang vận động ngược chiều với lợi suất trái phiếu kho bạc và ông dự đoán cổ phiếu có thể giảm trong thời gian tới.

“Mọi thứ trên thị trường kim loại hiện đều gắn với năng lượng và tập trung vào đường cong lợi suất, đặc biệt là lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Chừng nào lợi suất còn tăng, nó sẽ gây áp lực lên vàng và bạc”, ông chia sẻ thêm.

Tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ là loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng Trung ương lớn, gồm Australia, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và khu vực châu Âu. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các dữ liệu mới về hoạt động sản xuất tại Mỹ, thị trường nhà ở và lạm phát của nhà sản xuất.