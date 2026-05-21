Giá vàng biến động như tàu lượn, lộ tín hiệu đáng ngại của thị trường

Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, nhiều chuyên gia Phố Wall đang trở nên bi quan với triển vọng ngắn hạn của vàng và cảnh báo kim loại quý này vẫn đối mặt nguy cơ giảm sâu trong thời gian tới.

Sau khi lập đỉnh gần 4.735 USD/ounce vào cuối tháng 4, vàng nhiều lần lao dốc rồi phục hồi nhanh trước khi giảm sâu trở lại vào giữa tháng 5. Chốt phiên gần nhất, giá vàng mất mốc 4.500 USD/ounce và dao động quanh ngưỡng 4.560 USD/ounce.

Giá vàng gần đây nhanh chóng đảo chiều dưới áp lực từ lạm phát Mỹ tăng cao, lợi suất trái phiếu leo thang và đồng USD mạnh lên. Những yếu tố địa chính trị, vốn từng hỗ trợ vàng trước đây, hiện không còn đủ sức tạo động lực cho thị trường.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng thị trường hiện đang bước vào giai đoạn “tin tốt trở thành tin xấu”. Theo ông, các dữ liệu kinh tế tích cực có thể khiến Fed duy trì lập trường cứng rắn lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Ông cũng nhận định tác động từ căng thẳng Trung Đông và giá năng lượng tăng cao đang khiến áp lực lạm phát trở nên dai dẳng hơn. Trong bối cảnh đó, vàng chưa thể phát huy vai trò trú ẩn như kỳ vọng vì thị trường vẫn chịu áp lực bán mạnh.

Giá vàng biến động mạnh trong thời gian qua (Ảnh: Goldprice).

Cùng quan điểm, ông Adrian Day - Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management - nhận định giá vàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục biến động mạnh khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực thay phiên chi phối thị trường.

Theo ông, trong ngắn hạn, giá dầu tăng cao cùng xu hướng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát có thể khiến vàng tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Tuy nhiên, về dài hạn, những động lực từng thúc đẩy vàng tăng mạnh suốt 3 năm qua sẽ quay trở lại, đặc biệt là lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương trong bối cảnh vị thế kinh tế và tài chính toàn cầu của Mỹ dần suy yếu.

Trong khi đó, ông Daniel Pavilonis - chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures - cho rằng cú giảm mạnh cuối tuần của vàng chủ yếu phản ánh tâm lý thất vọng khi chưa xuất hiện bước ngoặt nào trong căng thẳng Iran hay các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất cũng gây thêm áp lực lên kim loại quý.

Dù vậy, ông Pavilonis vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng khi cho rằng lạm phát sẽ còn kéo dài và tâm lý né tránh rủi ro đang lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia này đánh giá vùng 4.500 USD/ounce là mốc hỗ trợ đặc biệt quan trọng đối với giá vàng trong ngắn hạn. Theo ông, nếu mức này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục giảm sâu về vùng trên 3.800 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông Darin Newsom - chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart - lại cho rằng cú lao dốc cuối tuần trước có thể đã giúp thị trường “rũ bỏ” phần lớn áp lực bán trên thị trường hợp đồng tương lai. Nếu lực mua từ các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì, vàng hoàn toàn có khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục ngắn hạn trong thời gian tới.