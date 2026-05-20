Vàng giảm giá

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 161-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với trước đó. Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.512 USD/ounce, giảm 60 USD so với phiên liền kề.

Trước đó, giá vàng đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch nhờ đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu tăng và giá dầu thô neo ở mức cao khi xung đột tại Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ sẽ bị thắt chặt hơn.

Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi biên bản cuộc họp ngày 28-29/4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào chiều thứ 4 theo giờ Mỹ, nhằm tìm kiếm tín hiệu liệu các nhà hoạch định chính sách có đang ngày càng lo ngại hơn về áp lực lạm phát do giá năng lượng gây ra hay không.

Trong ngắn hạn, diễn biến của thị trường vàng vẫn phụ thuộc vào việc liệu rủi ro từ cuộc xung đột Iran sẽ được phản ánh chủ yếu thông qua nhu cầu trú ẩn an toàn hay thông qua cú sốc lạm phát đình trệ khiến kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng cao.

Trong bối cảnh đó, một số ngân hàng đã bắt đầu hạ dự báo giá vàng trong ngắn hạn khi nhu cầu đầu tư suy yếu. JPMorgan giảm dự báo giá vàng trung bình năm nay xuống còn 5.243 USD, thay vì mức 5.708 USD trước đó.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đang nỗ lực ổn định sau đợt giảm mạnh hôm thứ 2. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vàng vượt vùng kháng cự 4.660-4.680 USD, qua đó mở ra khả năng tăng lên vùng 4.716-4.800 USD.

Ở chiều ngược lại, phe bán hướng tới mục tiêu ngắn hạn là kéo giá xuống dưới 4.530 USD. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể tiếp tục giảm về 4.350-4.370 USD.

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) mới đây cũng chỉ ra rằng lực mua vàng từ các ngân hàng Trung ương toàn cầu vẫn rất dồi dào, đặc biệt là từ Trung Quốc, Nga và các nước mới nổi đang tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Tuy nhiên, để bước vào một chu kỳ tăng giá mới, vàng có thể sẽ phải vượt qua một cơn bão ngắn hạn. CPM Group cảnh báo giá có thể lui về mốc tâm lý 4.200-4.380 USD/ounce trong những tuần tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch đơn vị chuyên về quản lý tài sản Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh. Theo ông, trong ngắn hạn, giá dầu cao và xu hướng thận trọng của các ngân hàng Trung ương trước rủi ro lạm phát có thể khiến vàng chịu sức ép.

Tuy nhiên, về dài hạn, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng Trung ương và những lo ngại xoay quanh vị thế của Mỹ trên toàn cầu vẫn là yếu tố hỗ trợ kim loại quý.