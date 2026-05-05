Áp lực lãi suất đè nặng, giá vàng đồng loạt lao dốc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Mỗi ounce vàng quốc tế giao ngay chốt phiên 5/5 sụt hơn 90 USD xuống 4.521 USD. Giá kim loại quý sau đó phục hồi lên 4.570 USD.

Thị trường vàng dần hạ nhiệt khi đồng USD tăng giá do căng thẳng Trung Đông, khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ với người mua ngoài nước Mỹ. Trong khi đó, giá năng lượng tăng hơn 5% do chiến sự khiến lạm phát tăng tốc, củng cố thêm quan điểm các ngân hàng trung ương khó hạ lãi suất.

Dù vàng là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát và bất ổn địa chính trị, kim loại quý lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định. Kể từ khi xung đột bùng phát, giá vàng đã giảm hơn 13%.

Ngoài ra, thanh khoản thị trường cũng ở mức thấp do nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Anh nghỉ lễ.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất. Một số quan chức cho rằng cú sốc giá dầu khiến Fed khó có thể tiếp tục nghiêng về hướng nới lỏng, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, nhận định giá vàng có thể dao động trong vùng 4.000 USD/ounce, với đà tăng bị hạn chế chừng nào lo ngại lạm phát còn chi phối tâm lý thị trường.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đang suy yếu về mặt kỹ thuật. Kim loại quý đang mất dần sức hấp dẫn. Nhịp hồi từ vùng đáy giữa tuần quanh 4.510 USD/ounce đã chững lại gần 4.647 USD/ounce và hiện có xu hướng kiểm định lại vùng 4.495 USD.

Các chỉ báo động lượng đang suy yếu, trong khi đường trung bình 5 ngày đã nằm dưới đường trung bình 20 ngày. Vị này cho rằng nếu mốc 4.495 USD bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn về vùng 4.400 USD/ounce.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng các ngân hàng trung ương toàn cầu đang có xu hướng “diều hâu” hơn so với 2 tháng trước.

Kỳ vọng lãi suất trên toàn cầu đã tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản, phản ánh khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn. Riêng tại Mỹ, thị trường đã giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách của Fed, trong khi một số nền kinh tế khác thậm chí còn được định giá theo hướng tăng lãi suất.

Ông Adam Button cho rằng môi trường hiện tại khiến Fed gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành chính sách, khi áp lực lạm phát đến từ nhiều phía như giá dầu, thuế quan và chi tiêu công. Điều này tạo ra sự bất định lớn, qua đó hỗ trợ vàng trong dài hạn.

Liên quan đến địa chính trị, ông nhận định xung đột Iran có thể sớm hạ nhiệt. Nếu chiến sự kết thúc, giá vàng có thể nhanh chóng tăng lên vùng 5.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu căng thẳng kéo dài, một số nền kinh tế mới nổi có thể phải bán vàng để cân đối tài chính, tạo áp lực giảm giá.