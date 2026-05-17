Giá vàng thế giới rơi sát mốc nguy hiểm: Điều gì đang xảy ra?

Cập nhật đầu ngày 17/5 cho thấy giá vàng giao ngay đang neo quanh vùng 4.540 USD/ounce. Con số này đánh dấu một tuần đầy sóng gió khi kim loại quý bốc hơi gần 4% giá trị. Bạc thậm chí còn chịu thiệt hại nặng nề hơn với mức giảm lên tới 13% so với đỉnh gần nhất.

Những biến động khốc liệt này không hoàn toàn là điều bất ngờ đối với giới phân tích tài chính. Thị trường đang phản ứng mạnh mẽ trước một môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng khắc nghiệt. Các nhà đầu tư buộc phải định giá lại toàn bộ danh mục tài sản khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ thay đổi đột ngột.

Thay vì chờ đợi những đợt cắt giảm lãi suất, dòng tiền đang phải thích nghi với kịch bản chi phí vốn duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Điều này vô tình tạo ra một gánh nặng khổng lồ đè lên vai các loại tài sản không sinh lời.

Giá vàng chốt tuần giảm gần 4% còn bạc lao dốc khoảng 13% so với các đỉnh gần đây, cho thấy áp lực vẫn đang đè nặng lên toàn bộ nhóm tài sản này (Ảnh: Reuters).

Cú sốc từ "chi phí cơ hội"

Nguyên nhân của đợt giảm giá lần này bắt nguồn từ sự thay đổi trên thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm đã chính thức vượt mốc 5%. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua và phát đi tín hiệu rõ ràng về việc thắt chặt điều kiện tài chính.

Quan trọng hơn, đà tăng này chủ yếu đến từ sự đi lên của lợi suất thực. Trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn duy trì quanh mức 2%, phần lớn mức tăng của lợi suất danh nghĩa phản ánh giá trị thực của dòng tiền đang đắt đỏ hơn. Khi lợi suất thực tăng cao, "chi phí cơ hội" để nắm giữ vàng cũng phình to tương ứng.

Các tổ chức tài chính lớn đang có xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư. Thay vì giữ vàng để phòng thủ, họ ưu tiên chuyển vốn sang các tài sản tạo ra dòng tiền đều đặn hoặc có lợi suất cố định hấp dẫn. Áp lực bán từ dòng vốn tổ chức đã trở thành lực cản lớn nhất đối với đà tăng của kim loại quý.

Theo Kitco News, dữ liệu lạm phát nóng hơn dự báo chính là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng bật tăng 1,4%. Những con số này dập tắt hy vọng về một chính sách tiền tệ nới lỏng trong ngắn hạn.

Hiệu ứng domino trên thị trường hàng hóa

Không riêng gì vàng, một làn sóng bán tháo diện rộng đang quét qua thị trường kim loại toàn cầu. Theo Bloomberg, giá đồng đã giảm 2,8% trong khi bạc có thời điểm lao dốc tới 9,3%. Sự sụt giảm này phản ánh nỗi lo sợ chung về việc chi phí đi vay đắt đỏ sẽ bóp nghẹt đà tăng trưởng kinh tế.

Đồng USD cũng đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa mạnh mẽ nhất kể từ tháng 3. Sức mạnh của đồng bạc xanh tạo ra áp lực kép lên thị trường hàng hóa. Do phần lớn kim loại được định giá bằng USD, đồng tiền này đắt lên đồng nghĩa với việc chi phí mua vào của giới đầu tư quốc tế trở nên đắt đỏ hơn.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng năng lượng dai dẳng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa lạm phát. Giá dầu thô duy trì trên mốc 100 USD mỗi thùng giữa bối cảnh tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Chi phí năng lượng neo cao khiến các ngân hàng trung ương không thể mạo hiểm hạ lãi suất.

Trước tình hình này, nhiều tổ chức tài chính đã phải điều chỉnh lại góc nhìn dài hạn. Điển hình như ANZ Group Holdings vừa quyết định lùi thời điểm dự báo giá vàng đạt mốc 6.000 USD mỗi ounce sang giữa năm 2027 thay vì đầu năm tới. Tính từ khi các bất ổn địa chính trị bùng phát mạnh, giá vàng đã đánh mất hơn 13% giá trị.

Cuộc giằng co tâm lý và ranh giới 4.500 USD

Thị trường hiện chứng kiến một sự phân hóa sâu sắc trong tâm lý đầu tư. Khảo sát mới nhất từ Kitco News cho thấy 77% chuyên gia phân tích trên phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Tuy nhiên, giới đầu tư cá nhân lại có góc nhìn hoàn toàn trái ngược.

Khoảng 59% nhà đầu tư bán lẻ vẫn giữ niềm tin lạc quan và sẵn sàng bắt đáy. Họ kỳ vọng lực mua từ các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tạo ra một tấm nệm đỡ vững chắc cho thị trường. Sự đối lập này tạo ra những phiên giao dịch giằng co quyết liệt quanh các vùng giá nhạy cảm.

Giới phân tích kỹ thuật hiện đang đổ dồn sự chú ý vào mốc hỗ trợ 4.500 USD mỗi ounce. Đây được xem là ranh giới sinh tử trong ngắn hạn. Nếu xuyên thủng ngưỡng này, một làn sóng cắt lỗ tự động có thể bị kích hoạt và đẩy giá lùi sâu về vùng 4.350 USD hoặc thậm chí 3.800 USD.

Dù giá vàng đang chịu áp lực lớn trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng câu chuyện dài hạn vẫn chưa kết thúc. Trớ trêu ở chỗ, chính những yếu tố khiến vàng giảm mạnh lúc này như lãi suất cao, lạm phát nóng và thị trường tài chính căng thẳng cũng có thể trở thành nguồn gốc của những bất ổn kinh tế lớn hơn về sau.

Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng và rủi ro trên thị trường tăng cao, vàng hoàn toàn có thể lấy lại vai trò “hầm trú ẩn” và bật tăng trở lại trong tương lai.