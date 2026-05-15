Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD do áp lực từ lạm phát Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn là 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng vàng miếng giữ nguyên giá so với trước đó.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sau khi tái lập mốc 4.700 USD/ounce đã nhanh chóng mất mốc này. Theo đó, giá vàng thế giới giảm 26,2 USD, xuống 4.678 USD/ounce.

Đà giảm của vàng một phần đến từ việc đồng USD suy yếu, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Mới đây, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh ngân hàng trung ương này phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng, có thể khiến việc thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mà ông Donald Trump thúc đẩy trở nên khó khăn hơn. Thị trường đang dự báo gần 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Mặt khác, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 4 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 năm, do chi phí hàng hóa và dịch vụ leo thang, cho thấy áp lực lạm phát đang tăng tốc trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins, nói với Wall Street Journal rằng bà kỳ vọng áp lực lạm phát do xung đột Iran gây ra cuối cùng sẽ hạ nhiệt, đồng thời cho rằng cú sốc hiện tại đã "che mờ" những tín hiệu cho thấy lạm phát cơ bản vẫn đang trên đà giảm xuống.

Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets Naeem Aslam, cho biết số liệu PPI mới nhất sẽ là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với thị trường. Dữ liệu này đang thúc đẩy đà tăng mạnh của đồng USD trên diện rộng, đẩy lợi suất trái phiếu thực lên và gây áp lực bán mạnh lên vàng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong ngắn hạn, dữ liệu lạm phát nóng khiến USD và lợi suất tăng, gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, về dài hạn, một môi trường lạm phát cao, các nước đối mặt với nợ công kỷ lục, vàng được dự báo vẫn chưa gãy xu hướng tăng.

Một yếu tố gây áp lực khác đến từ Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, như một phần nỗ lực nhằm hạn chế việc mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối của nước này. Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn thứ 2 thế giới nên động thái này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của thị trường vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ nhất định. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương với quy mô khoảng 1.000 tấn mỗi năm tiếp tục đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho thị trường.

Cho đến khi dữ liệu lạm phát bắt đầu hạ nhiệt hoặc Fed chuyển sang lập trường nới lỏng, thị trường vàng nhiều khả năng vẫn sẽ đối mặt với môi trường khó khăn trong ngắn hạn, dù các yếu tố nền tảng dài hạn vẫn được đánh giá là tích cực.