Toàn bộ cây xăng cả nước chỉ bán xăng E10 từ 1/6: Những điều cần biết

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Hiện, nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước. Cụ thể, từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL trên toàn quốc đã kinh doanh xăng sinh học E10.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước cũng sẽ chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5 sắp tới.

Xăng E10 là gì?

Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, nguyên liệu chính để sản xuất cồn sinh học tại Việt Nam hiện nay là sắn lát khô. Cồn sinh học được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và các phế phẩm nông nghiệp khác.

Xăng sinh học được ký hiệu là Ex trong đó x là % thể tích cồn trong công thức pha trộn xăng sinh học. Xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học và 90% thể tích xăng truyền thống (RON 95 và RON 92).

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Việc sử dụng xăng sinh học giúp cải thiện tính năng động cơ, giảm phát thải, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội. Quá trình sử dụng xăng sinh học rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học và xăng thông thường.

Do ethanol có trị số octan (RON - Research Octane Number) cao tới 109 nên khi pha vào xăng sẽ giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn.

Ngoài ra, ethanol chứa nhiều oxy hơn so với xăng thường, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ.

Xăng E10 an toàn với động cơ hiện nay

Cồn trong xăng sinh học có thể gây ảnh hưởng đến một số loại gioăng cao su, nhựa của động cơ. Tuy nhiên, đó là đối với các loại xe sử dụng động cơ thế hệ cũ (trước năm 1993), còn đối với các xe có động cơ sản xuất sau năm 1993 điều này gần như là không xảy ra, do vật liệu của động cơ, đặc biệt là hệ thống cung cấp nhiên liệu đã được cải tiến.

Chính vì vậy cồn trong xăng không thể gây ảnh hưởng lên động cơ. Hơn nữa, trong quá trình đốt, xăng sinh học không hề gây ra một phản ứng phụ nào khác.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các Nguồn động lực và Phương tiện tự hành - Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết người dân có thể sử dụng xăng E10 RON 95-III trực tiếp mà không cần điều chỉnh kỹ thuật, kể cả khi trong bình vẫn còn xăng cũ.

Qua các nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội, kết quả cho ra xăng có 10% ethanol cho thấy các tính năng kỹ thuật: Công suất động cơ, tiêu hao nhiên liệu tương đương so với xăng khoáng thông thường.

Người dân đổ xăng E10 tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội (Ảnh: Thanh Thương).

Thậm chí, một số thông số kỹ thuật còn có xu hướng cải thiện nhẹ. Mặt khác, các thành phần độc hại thải ra khí thải của xăng như HC (Hydrocarbon), CO (Carbon Monoxide) khi sử dụng xăng E10 RON 95-III đều giảm khá đáng kể (20-30%) so với khi sử dụng xăng khoáng RON 95-III.

Theo Petrolimex, từ các kết quả nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và tài liệu khuyến cáo của các nhà sản xuất, các tổ chức quốc tế như ACEA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu) cho thấy về cơ bản xăng E10 tương thích với phần lớn các động cơ xăng đang lưu hành hiện nay.

Doanh nghiệp này cũng đánh giá thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng bán xăng E10 tại TPHCM, thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng. Sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu.

Không chỉ Việt Nam sử dụng xăng E10

Hiện tại, xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil... đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua.

Brazil là quốc gia tiên phong phát triển xăng pha ethanol từ năm 1975, hiện bắt buộc dùng xăng E27 và sẽ nâng lên E30. Một số phương tiện tại nước này có thể sử dụng E85.

Tại Mỹ, xăng pha ethanol được thúc đẩy từ sau khủng hoảng năng lượng năm 1973. Hiện hầu hết xăng bán trên thị trường đều chứa 10% ethanol (E10), trong khi E15, E20 hay E85 cũng được khuyến khích sử dụng.

Ở Đông Nam Á, Thailand và Philippines là hai nước tiên phong sử dụng xăng sinh học. Thái Lan hiện chủ yếu tiêu thụ E10 và khuyến khích E20, còn Philippines bắt buộc dùng E10 từ năm 2011 và áp dụng nhiều ưu đãi thuế cho nhiên liệu sinh học.