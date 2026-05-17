Vốn hóa Nvidia chính thức chạm 5.700 tỷ USD, vượt GDP của Đức

Trong lúc vàng, dầu và nhiều tài sản truyền thống liên tục rung lắc vì áp lực chốt lời, một dòng tiền khổng lồ vẫn đang cuộn chảy về cùng một điểm đến, đó là trí tuệ nhân tạo (AI). Tâm điểm của cơn địa chấn tài chính đó chính là Nvidia.

Gã khổng lồ chip AI vừa lập nên cột mốc chưa từng có khi vốn hóa thị trường tăng lên 5.700 tỷ USD, biến Nvidia thành doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh. Đáng chú ý hơn, quy mô này hiện đã vượt cả GDP dự kiến năm 2026 của Đức.

Một công ty giờ đây có giá trị lớn hơn cả “đầu tàu kinh tế” của châu Âu.

Nvidia hiện đã đạt mức vốn hóa thị trường lên tới 5.700 tỷ USD, vượt cả quy mô nền kinh tế Đức (Ảnh: Forbes).

Nvidia đang lần lượt vượt qua các cường quốc kinh tế

Theo dữ liệu dự báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với GDP dự kiến đạt 5.450 tỷ USD.

Thế nhưng, sự bứt tốc ngoạn mục của Nvidia đã biến những con số vĩ mô quốc gia trở nên nhỏ bé. Trước khi vượt Đức, hãng thiết kế chip này đã lần lượt bỏ lại phía sau quy mô kinh tế của Nhật Bản và Anh.

Hiện tại, giá trị của Nvidia lớn hơn bất kỳ nền kinh tế châu Âu nào khác. Khối tài sản vô hình của hãng vượt xa GDP của Vương quốc Anh (4.260 tỷ USD), Pháp (3.600 tỷ USD), Italy (2.740 tỷ USD) hay Tây Ban Nha (2.090 tỷ USD). Thậm chí, nếu cộng GDP của 19 nền kinh tế nhỏ nhất trong European Union, tổng quy mô vẫn chỉ đạt khoảng 5.020 tỷ USD - thấp hơn vốn hóa của Nvidia.

Không chỉ riêng Nvidia, sức mạnh tài chính đang tập trung ngày càng cực đoan vào nhóm Big Tech Mỹ. Tổng vốn hóa của 5 tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ gồm Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft và Amazon hiện đã lên tới khoảng 20.810 tỷ USD.

Một thực tế đang dần lộ rõ: nước Mỹ gần như nắm trọn phần giá trị cao nhất trong chuỗi công nghệ toàn cầu.

Vì sao dòng tiền vẫn "điên cuồng" đổ vào Nvidia?

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc so sánh vốn hóa thị trường với GDP là một phép tính khập khiễng. Bản chất GDP phản ánh tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ một quốc gia tạo ra trong một năm, tức là dòng tiền hiện tại. Ngược lại, vốn hóa thị trường là tổng giá trị cổ phiếu, thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận trong tương lai.

Nhưng bất chấp khác biệt bản chất, phép so sánh này vẫn phản ánh chính xác nơi dòng vốn toàn cầu đang đặt cược. Giới đầu tư không rót tiền vào Nvidia chỉ vì “câu chuyện AI”. Họ đang trả giá cho một mô hình kinh doanh có khả năng sinh lời ở mức gần như vô đối.

Dữ liệu tài chính cho thấy, doanh thu năm tài khóa 2026 của hãng dự kiến tăng vọt 65%, lên mức 216 tỷ USD. Đáng chú ý hơn cả là biên lợi nhuận gộp vượt mốc 75%, một tỷ suất trong mơ đối với bất kỳ ngành công nghiệp nào. Bên cạnh đó, cổ phiếu Nvidia hiện được giao dịch ở mức P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) khoảng 45 lần, thấp hơn mức trung bình hơn 60 lần trong 5 năm qua.

Điều này cho thấy mức tăng hiện tại không hoàn toàn dựa trên đầu cơ, mà được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực tế. CEO Jensen Huang thậm chí còn dự báo thị trường chip AI có thể mở ra cơ hội doanh thu tới 1.000 tỷ USD chỉ trong vòng hai năm tới.

Đó là lý do Nvidia đang trở thành “thỏi nam châm” hút vốn mạnh nhất trên thị trường toàn cầu.

Châu Âu có ASML, nhưng Mỹ kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái AI

Khoảng cách giữa Mỹ và châu Âu trong cuộc đua AI đang ngày càng rõ rệt.

Tại châu Âu, ASML là "ngôi sao" sáng nhất với vốn hóa khoảng 610,7 tỷ USD. Công ty Hà Lan này nắm giữ công nghệ độc quyền sản xuất máy quang khắc để làm ra chip tiên tiến. Nhờ làn sóng AI, ASML dự kiến đạt doanh thu 36-40 tỷ euro vào năm 2026. Thế nhưng, trong chuỗi giá trị khổng lồ này, ASML chỉ đóng vai trò như một "trạm thu phí" trên tuyến đường cao tốc AI.

Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ Mỹ lại đang sở hữu toàn bộ hệ sinh thái từ thiết kế chip, xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn cho đến bán ứng dụng trực tiếp cho người dùng. Nguyên lý kinh doanh cốt lõi ở đây rất rõ ràng, càng tiến gần đến phần mềm và mạng lưới người dùng cuối thì biên lợi nhuận thu về càng lớn.

Giới công nghệ ví von rằng ASML chỉ sở hữu “trạm thu phí” trên cao tốc AI, còn các công ty Mỹ thì nắm cả tuyến đường, cây xăng lẫn đội xe chạy trên đó.

ASML như “trạm thu phí trên cao tốc AI”, còn các công ty Mỹ thì sở hữu cả tuyến cao tốc, cây xăng lẫn đội xe vận chuyển chạy trên đó (Ảnh: Getty).

Khoảng cách này không đơn thuần đến từ công nghệ, mà còn xuất phát từ tư duy chính sách. Trong khi châu Âu ưu tiên xây dựng hàng rào pháp lý để kiểm soát AI, Mỹ lại tập trung tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghệ.

Nhiều CEO công nghệ lớn tại châu Âu gần đây đã công khai kêu gọi nới lỏng các quy định AI vì lo ngại môi trường pháp lý đang khiến khu vực này hụt hơi trước Mỹ. Quy luật của thị trường luôn rất thực dụng bởi nơi nào tạo điều kiện dễ dàng để xây dựng công nghệ, dòng vốn sẽ tự tìm đến nơi đó.

Tất nhiên, Nvidia vẫn đối mặt rủi ro lớn. Nếu nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giảm tốc hoặc cạnh tranh khiến biên lợi nhuận hơn 75% bị bào mòn, mức vốn hóa 5.700 tỷ USD hoàn toàn có thể lao dốc rất nhanh.

Nhưng vượt qua các biến động ngắn hạn, câu chuyện Nvidia lớn hơn cả nền kinh tế Đức đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng cách thế giới tạo ra và định giá tài sản đang thay đổi tận gốc.

Trong kỷ nguyên AI, quyền lực kinh tế không còn nằm hoàn toàn ở nhà máy, dầu mỏ hay tài nguyên thiên nhiên, mà ngày càng thuộc về những công ty nắm giữ “bộ não” công nghệ của tương lai.