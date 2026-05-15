Giá vàng miếng giảm về 164 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/5, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn là 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến quốc tế. Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục giảm 33 USD, xuống 4.617 USD/ounce. Theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm trong bối cảnh giới đầu tư cân nhắc giữa các tín hiệu lạm phát còn dai dẳng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì quanh vùng 4,4% và tình hình mong manh liên quan đến Iran và eo biển Hormuz.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc thiếu hụt nguồn cung đang làm cạn kiệt tồn kho dầu toàn cầu với tốc độ kỷ lục. Yếu tố này tiếp tục hỗ trợ giá vàng thông qua nhu cầu trú ẩn an toàn.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 9/5 đạt 211.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa), cao hơn mức dự báo 205.000 đơn. Trong khi đó, dữ liệu của tuần trước được điều chỉnh giảm còn 199.000 đơn từ mức công bố ban đầu là 200.000 đơn.

Bình quân số đơn trong 4 tuần gần nhất ở mức 203.750 đơn, gần tương đương kỳ vọng 203.500 đơn của thị trường. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 2/5 đạt 1,782 triệu người, thấp hơn nhẹ so với dự báo 1,79 triệu người.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Thị trường vàng hiện vẫn trong trạng thái tích lũy quanh ngưỡng tâm lý 4.700 USD/ounce, phản ánh tín hiệu tiêu dùng tại Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại đúng như dự báo trước đó.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,5% sau khi tăng 1,6% trong tháng 3 (số liệu đã điều chỉnh). So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 4,9%, phù hợp với dự báo của giới phân tích.

Giá vàng thời gian qua chịu áp lực từ kỳ vọng chính sách tiền tệ duy trì trạng thái thắt chặt. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đang dần thay đổi khi nhà đầu tư cho rằng dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách quá cứng rắn có thể không còn nhiều. Việc lãi suất neo cao trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng có nguy cơ làm giảm lợi suất thực, qua đó tạo yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Ở khía cạnh địa chính trị, eo biển Hormuz tiếp tục được xem là điểm nóng liên quan đến rủi ro nguồn cung năng lượng sau hơn hai tháng căng thẳng xoay quanh Iran. Những cảnh báo về khả năng suy giảm dự trữ dầu toàn cầu đang duy trì nhu cầu trú ẩn đối với vàng, dù đồng thời cũng có thể gây áp lực lên kim loại quý này thông qua kỳ vọng lạm phát và lợi suất gia tăng.

Dù vàng đang chịu nhiều lực cản ngắn hạn, một số tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn. Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể lên đến 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay, còn JPMorgan kỳ vọng kim loại quý có thể đạt mốc 6.300 USD/ounce nhờ nhu cầu mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, mức giảm khoảng 12% của giá vàng kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bùng phát chủ yếu phản ánh tác động kinh tế vĩ mô xuất phát từ cú sốc giá dầu.

Bà Manthey nhận định Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 4 với lập trường thận trọng, trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại kể từ khi căng thẳng leo thang. Diễn biến này khiến khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn trở nên kém rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia của ING, lợi suất thực cùng sức mạnh của đồng USD tiếp tục là những yếu tố cản trở đà phục hồi của giá vàng. Bên cạnh đó, các số liệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ cũng cho thấy Fed chưa chịu nhiều áp lực để nhanh chóng chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ.

ING hiện vẫn giữ quan điểm tích cực với thị trường vàng và dự báo giá kim loại quý này có thể lên mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm, với điều kiện lạm phát dần hạ nhiệt và Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay.