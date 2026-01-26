Giá bạc xô đổ mọi kỷ lục, hướng đến mốc 150 USD/ounce

Sáng nay 26/1, giá bạc trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng lên mức 103 USD/ounce, tăng 12% trong một tuần.

So với đầu năm, bạc đã tích lũy được 45% thị giá, nâng tổng vốn hóa lên hơn 5.800 tỷ USD và trở thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu, vượt mặt nhiều "ông lớn" công nghệ như Nvidia, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon và tiền số Bitcoin.

Trong nước, giá bạc tính theo kg cũng duy trì ở mặt bằng cao, giá bán ra cao nhất gần 107 triệu đồng, tăng hơn 13,5 triệu đồng/kg chỉ trong 1 tuần.

Đà tăng nhanh và mạnh của giá bạc đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư toàn cầu. Động lực chính đến từ nhu cầu đầu tư tăng mạnh, tiêu thụ công nghiệp duy trì ở mức cao và nguồn cung bạc vật chất hạn chế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố đầu cơ đang đóng vai trò ngày càng lớn trong nhịp tăng hiện tại, khiến xu hướng giá bạc ngắn hạn trở nên kém bền vững và tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Các chuyên gia thậm chí dự đoán giá có thể lên 120-150 USD/ounce khi bất ổn địa chính trị và kinh tế vẫn còn. Ông Neils Christensen, chuyên gia phân tích của Kitco News, nhận định việc bạc bứt phá lên các mốc cao chưa từng có phản ánh động lượng thị trường rất mạnh, khi tâm lý nhà đầu tư đang lấn át các yếu tố định giá truyền thống.

Theo ông Christensen, việc giá bạc duy trì quanh ngưỡng 100 USD/ounce mang lại sự phấn khích lớn, cho thấy lực mua vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ở vùng giá cao hiện nay, rủi ro điều chỉnh cũng gia tăng, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng hơn với chiến lược mua đuổi.

Cùng quan điểm, trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường kim loại quý, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia của BCA Research, cho rằng triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Ở góc nhìn cơ bản, ông Paul Williams, Giám đốc điều hành tại Solomon Global, nhận định động lực tăng giá của bạc tiếp tục đến từ nhu cầu công nghiệp bền vững, sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân (kèm theo tâm lý FOMO), vai trò trú ẩn an toàn, cùng với thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc ngày càng rõ nét.

"Khi vàng đã trở nên quá đắt với nhiều người, bạc nổi lên như một kênh đầu tư dễ tiếp cận hơn để tham gia vào làn sóng kim loại quý", ông nói. Chuyên gia này nhận định bạc có thể tăng lên mốc 120 USD/ounce, khi các yếu tố thúc đẩy đợt tăng giá nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.

Giá bạc đã vượt qua mốc 100 USD/ounce (Ảnh: Reuters).

Cảnh báo nhịp điều chỉnh do làn sóng "chốt lời" ngắn hạn

Dù bạc còn dư địa tăng giá, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng đợt tăng này đi kèm không ít rủi ro. Ông Williams lưu ý rằng với mức độ biến động cao của bạc, giá hoàn toàn có thể dao động 10% chỉ trong một ngày.

"Giá càng cao, mức độ biến động càng lớn. Hoạt động chốt lời cũng có thể làm lu mờ sức hấp dẫn của bạc", ông nói.

Bà Michele Schneider, Chiến lược gia thị trường trưởng tại MarketGauge, tiết lộ bà đã chốt lời một nửa dù cho rằng bạc có khả năng lên tới 150 USD/ounce.