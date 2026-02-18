Unitree - "Kỳ lân" robot Trung Quốc làm lu mờ Tesla đêm Gala Tết

Tại Trung Quốc, Gala Xuân của đài CCTV không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí mừng năm mới. Với lượng người xem kỷ lục, sự kiện này được ví như "Super Bowl" của phương Đông, nhưng mang một sức nặng đặc biệt: Nó là "phong vũ biểu" cho những tham vọng công nghệ quốc gia.

Nếu như những năm trước, xe điện hay thương mại điện tử là tâm điểm, thì Gala Tết 2026 đã chứng kiến một cuộc "đổi ngôi" ngoạn mục.

Sân khấu giờ vàng thuộc về robot hình người. Trong đó, cái tên Unitree Robotics (Hàng Châu) nổi lên như một hiện tượng, không chỉ bởi màn trình diễn võ thuật điêu luyện mà còn bởi những con số kinh doanh biết nói đang khiến thung lũng Silicon phải dè chừng.

Màn biểu diễn võ thuật của robot hình người Unitree cùng các em nhỏ trong đêm Gala Xuân 2026 của CCTV (Ảnh: SCMP).

Gala Tết: Khi robot không còn là "phụ kiện"

Màn trình diễn gây chấn động nhất đêm Gala không đến từ các ngôi sao giải trí, mà từ đội quân robot của Unitree. Theo tường thuật từ NBC News và Tân Hoa Xã, hơn một chục robot Unitree đã thực hiện các chuỗi động tác phức tạp như đấu kiếm, múa côn và đặc biệt là tái hiện túy quyền (võ say).

Chi tiết đắt giá nhất khiến giới công nghệ phải ngả mũ là khả năng "phục hồi lỗi". Khi robot thực hiện động tác lảo đảo của túy quyền và ngã ngửa, chúng tự động đứng dậy và tiếp tục phối hợp nhịp nhàng. Đây không chỉ là chiêu trò sân khấu, mà là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của thuật toán cân bằng và AI điều khiển.

Chuyên gia Georg Stieler nhận định trên NBC News: "Điều khiến Gala CCTV khác biệt là đường ống trực tiếp từ chính sách công nghiệp đến sân khấu truyền hình. Những công ty xuất hiện tại đây sẽ nhận được sự chú ý từ nhà đầu tư và cơ hội tiếp cận thị trường khổng lồ."

Unitree không đơn độc. Các startup như Galbot (robot làm việc nhà), Noetix (robot diễn hài kịch) và MagicLab (robot nhảy breakdance) cũng góp mặt. Tuy nhiên, Unitree vẫn là cái tên sáng giá nhất khi kết hợp được cả yếu tố trình diễn văn hóa lẫn sức mạnh thương mại.

Unitree - gã khổng lồ mới từ Hàng Châu

Theo Forbes, Unitree Robotics vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series C vào giữa năm 2025, đưa định giá công ty lên mức 1,7 tỷ USD (khoảng 12 tỷ nhân dân tệ). Con số này chính thức đưa Unitree gia nhập câu lạc bộ "kỳ lân" công nghệ.

Điều đáng chú ý hơn cả là danh sách cổ đông đứng sau. Không chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm, Unitree còn nhận được dòng vốn từ những "gã khổng lồ" sừng sỏ nhất nền kinh tế Trung Quốc, gồm Alibaba và Tencent - 2 đế chế internet lớn nhất, Meituan - gã khổng lồ giao đồ ăn (định hướng ứng dụng robot giao vận), HongShan (trước đây là Sequoia China) - quỹ đầu tư danh tiếng và Geely Automobile - hãng xe hơi lớn, mở ra tiềm năng ứng dụng robot trong dây chuyền sản xuất ô tô.

Sự hội tụ của dòng vốn từ thương mại điện tử, mạng xã hội, sản xuất xe hơi đến tài chính cho thấy Unitree đang nắm giữ một vị thế chiến lược trong hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc.

Trong khi thế giới vẫn đang trầm trồ với các video demo của Tesla Optimus, Unitree đã lặng lẽ chuyển sang giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn.

Theo dữ liệu từ TechNode và SCMP, tính riêng trong năm 2025, Unitree đã xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người.

Trong khi đó, các đối thủ tại Mỹ như Tesla, Figure AI hay Agility Robotics chỉ giao được khoảng 150 robot mỗi hãng trong cùng kỳ (theo số liệu từ Omdia).

Sản lượng của Unitree đang gấp hơn 36 lần so với các đối thủ Mỹ. Nếu tính cả các dòng robot chó (robot 4 chân), Unitree hiện kiểm soát hơn 2/3 thị phần toàn cầu. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ giỏi làm mô hình mẫu mà đã giải quyết được bài toán khó nhất: Sản xuất hàng loạt.

Công ty Unitree Robotics của Trung Quốc đã xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người trong năm 2025 (Ảnh: Fossbytes).

Đứng sau thành công của Unitree là Wang Xingxing, một kỹ sư 35 tuổi với hồ sơ ấn tượng. Khởi đầu từ niềm đam mê chế tạo robot 4 chân XDog khi còn học cao học tại Đại học Thượng Hải, Wang từng có thời gian làm việc tại DJI (hãng drone lớn nhất thế giới) trước khi tách ra khởi nghiệp vào năm 2016.

Tầm ảnh hưởng của Wang Xingxing đã vượt ra khỏi giới công nghệ. Hồi tháng 2/2025, Wang là một trong số ít doanh nhân (ngồi cùng hàng ghế với Jack Ma và Ma Huateng) tham dự cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cái bắt tay với nguyên thủ quốc gia tại sự kiện này được giới quan sát xem là tín hiệu bảo chứng cho vai trò hạt nhân của Unitree trong chiến lược công nghệ quốc gia.

Một lợi thế cạnh tranh hủy diệt của Unitree là giá thành. Robot hình người của hãng có giá khởi điểm từ 16.000 USD, thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến 20.000-30.000 USD của Tesla Optimus.

Bên cạnh đó, theo thông tin cấp bằng sáng chế mới nhất đầu năm 2026, Unitree đã tối ưu hóa thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép robot dễ dàng nâng cấp phần cứng để phục vụ đa mục đích: từ làm việc trong nhà máy công nghiệp nặng, cứu hộ thám hiểm không gian cho đến hỗ trợ việc nhà.

Cuộc đua "AI hiện thân": Trung Quốc đang dẫn trước?

Sự trỗi dậy của Unitree không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà nằm trong bức tranh lớn hơn về chiến lược "AI + Sản xuất" của nền kinh tế số 2 thế giới.

Theo hãng nghiên cứu Omdia, Trung Quốc chiếm tới 90% trong tổng số khoảng 13.000 robot hình người được xuất xưởng toàn cầu năm ngoái. Ngân hàng Morgan Stanley dự báo con số này tại Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi lên 28.000 chiếc ngay trong năm nay.

Lý giải cho sự bùng nổ này, nhà phân tích Poe Zhao tại Bắc Kinh chia sẻ: "Robot hình người là câu chuyện hội tụ của năng lực AI, chuỗi cung ứng phần cứng và tham vọng sản xuất của Trung Quốc".

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, Bắc Kinh đang đặt cược lớn vào lực lượng lao động tự động hóa này. Các robot của Unitree hay Galbot không chỉ để múa võ mua vui, chúng đang được huấn luyện để thay thế con người trong các dây chuyền lắp ráp, kho vận và cả dịch vụ chăm sóc người già.

Ngay cả tỷ phú Elon Musk, người luôn tự tin với công nghệ của Tesla, cũng phải thừa nhận thực tế này. "Mọi người bên ngoài Trung Quốc thường đánh giá thấp nước này, nhưng Trung Quốc thực sự rất đáng gờm. Họ sẽ là đối thủ lớn nhất trong cuộc đua AI hiện thân", ông chủ Tesla phát biểu hồi tháng trước.

Trung Quốc hiện chiếm tới 90% trong tổng số khoảng 13.000 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu năm ngoái (Ảnh: Grok).

Từ sân khấu Gala Tết hào nhoáng đến những dây chuyền sản xuất hàng tỷ USD, Unitree Robotics đang chứng minh rằng kỷ nguyên robot hình người không còn là viễn cảnh khoa học viễn tưởng. Với lợi thế về quy mô sản xuất, giá thành và sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng vốn nội địa, "kỳ lân" này đang tạo ra sức ép khổng lồ lên các đối thủ phương Tây.

Theo Dominic Gorecky, đồng sáng lập Swiss Smart Factory: "Trung Quốc đang có một chiến lược quốc gia rõ ràng và hệ sinh thái công nghiệp mạnh mẽ để trở thành cường quốc robot toàn cầu". Và Unitree, chính là mũi giáo nhọn nhất trong chiến lược đó.