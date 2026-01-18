Triệu phú Mỹ dự báo gây sốc về giá bạc: Tầm nhìn hay phút ngẫu hứng?

Thị trường kim loại quý những ngày qua đang chứng kiến những diễn biến sôi động, và sức nóng lại càng được đẩy lên cao trào khi Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách tài chính kinh điển "Cha giàu, cha nghèo", vừa đưa ra một dự báo khiến nhiều nhà đầu tư phải giật mình.

Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), vị chuyên gia này không ngần ngại vẽ ra một kịch bản đầy tham vọng cho bạc, đồng thời đưa ra những cảnh báo về nguồn cung công nghiệp của kim loại này.

Nhà đầu tư nổi tiếng kiêm tác giả cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy “Rich Dad Poor Dad” (Cha giàu, cha nghèo) Robert Kiyosaki vừa đưa ra một dự báo cực kỳ táo bạo về diễn biến giá bạc trong tuần tới (Ảnh: ET).

Kịch bản điên rồ về giá bạc

Theo thông tin được tờ Finbold trích dẫn, vào ngày 15/1, Robert Kiyosaki đã đăng tải dòng trạng thái dự báo giá bạc có thể tăng vọt khoảng 17,58% chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cụ thể, từ mức hơn 91 USD/ounce tại thời điểm ông viết bài, bạc được kỳ vọng sẽ chạm mốc 107 USD/ounce vào thứ hai tới (ngày 19/1).

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, bạc sẽ thiết lập một đỉnh cao lịch sử mới, cũng là kim loại có tốc độ tăng trưởng hiếm thấy. Nếu điều đó xảy ra, nó chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ cho các doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc vào nguyên liệu này.

Cơ sở cho sự tự tin của Kiyosaki dường như đến từ sự khan hiếm nguồn cung. Ông mở đầu bài đăng của mình bằng một nhận xét đầy ẩn ý: "Tesla không thể mua được bạc". Giới quan sát cho rằng, phát biểu này nhằm nhắc lại cảnh báo của tỷ phú Elon Musk (CEO Tesla) vào cuối năm 2025, khi ông lo ngại về việc bạc - vật liệu thiết yếu trong quy trình sản xuất xe điện và công nghiệp - đang trở nên khan hiếm và đắt đỏ.

Bên cạnh đó, một yếu tố vĩ mô khác được cho là đang "thổi lửa" vào đà tăng của bạc là động thái từ Trung Quốc. Là quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới, việc Bắc Kinh nâng tầm quan trọng chiến lược của bạc và bị đồn đoán là đang áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu (tương tự như đất hiếm) đã khiến nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng.

Không chỉ dừng lại ở dự báo ngắn hạn cho tuần tới, Robert Kiyosaki còn có cái nhìn dài hạn cực kỳ lạc quan, hay thậm chí là "siêu bò", đối với kim loại này.

Theo tờ Moneywise, tác giả "Cha giàu, cha nghèo" tin rằng đà tăng của bạc mới chỉ bắt đầu. Ông đưa ra một con số gây choáng váng rằng giá bạc có thể tăng tới 400% vào tháng 9 năm sau. Ông lập luận rằng kim loại này đã bị kìm hãm giá trị thực trong nhiều năm thông qua các hành vi thao túng thị trường của các tay to và ngân hàng lớn.

Ngoài bạc, danh mục khuyến nghị của vị triệu phú này vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc như vàng, bitcoin và bất động sản tạo dòng tiền. Ông dự phóng Bitcoin có thể đạt 1 triệu USD vào năm 2035, trong khi vàng sẽ cán mốc 30.000 USD/ounce.

Tính khan hiếm và giá trị bền vững khiến vàng, bạc luôn là nơi trú ẩn khi kinh tế và địa chính trị bất ổn (Ảnh: Getty).

Tỉnh táo trước "cơn say" giá

Mặc dù những con số mà Robert Kiyosaki đưa ra rất hấp dẫn và đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh của đám đông, nhưng các chuyên gia tài chính cũng khuyên nhà đầu tư cần giữ "cái đầu lạnh".

Cần lưu ý rằng chính Kiyosaki cũng từng chia sẻ trên X rằng ông sẽ cân nhắc tạm dừng mua vào khi giá bạc chạm mốc 100 USD/ounce. Điều này đồng nghĩa, dự báo lên 107 USD không hẳn là một lời khuyên “tất tay” cho những người mới gia nhập thị trường ở vùng giá cao.

Hơn nữa, lịch sử dự báo của Kiyosaki không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. ông nổi tiếng với việc dự báo quá đà và giới đầu tư phố Wall vẫn thường truyền tai nhau câu nói châm biếm rằng ông “dự đoán” tới 20 cuộc suy thoái, trong khi thực tế chỉ có 2. Ông từng có những dự báo về mốc thời gian giá tăng nhưng thị trường lại không diễn biến đúng như vậy.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những ai kiên trì làm theo lời khuyên tích sản vàng, bạc và bitcoin của ông từ sớm thì đến nay đều đã có mức lợi nhuận đáng kể.

Dự báo sốc về giá bạc tuần tới của Kiyosaki có thể đúng, có thể sai, nhưng nó chắc chắn là một tín hiệu cảnh báo về sự biến động mạnh của thị trường kim loại quý mà nhà đầu tư cần theo dõi sát sao. Trong bối cảnh giá cả "nhảy múa", việc đa dạng hóa danh mục và quản trị rủi ro vẫn là kim chỉ nam quan trọng hơn việc chạy theo những con số dự báo đầy cảm xúc.