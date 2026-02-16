Vàng 2026: "Pháo đài" 5.000 USD và sức kháng cự kỳ lạ trước tin dữ

Nếu như chỉ vài năm trước, con số 5.000 USD/ounce cho vàng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất của giới đầu cơ, thì bước sang năm 2026, đây lại đang trở thành "bình thường mới".

Chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý thú vị trên thị trường tài chính quốc tế những ngày đầu tháng 2: Tin tốt về kinh tế không còn đủ sức "giết chết" đà tăng của vàng, và những ngưỡng cản tâm lý khổng lồ đang dần chuyển hóa thành bệ phóng vững chắc.

Câu chuyện của năm 2026 không chỉ là vàng tăng giá, mà là cách nó trụ vững trước những cơn sóng dữ của vĩ mô.

Vàng đã thể hiện động lực tăng mạnh trong các phiên gần đây, tăng giá trong 5/7 phiên giao dịch vừa qua (Ảnh: Tehran Times).

Sức kháng cự kỳ lạ trước "gáo nước lạnh" từ thị trường lao động

Thị trường tài chính vừa trải qua một phiên giao dịch đầy cảm xúc khi Bộ Lao động Mỹ tung ra báo cáo việc làm tháng 1. Theo lý thuyết tài chính kinh điển, đây lẽ ra phải là một "gáo nước lạnh" dội thẳng vào cơn sốt kim loại quý.

Cụ thể, nền kinh tế số một thế giới đã tạo ra tới 130.000 việc làm mới, vượt xa con số dự báo khiêm tốn 66.000-70.000 của giới chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp thậm chí còn giảm từ 4,4% xuống 4,3%. Những con số này đẹp như mơ đối với nền kinh tế, nhưng lại là "thuốc độc" đối với vàng - tài sản vốn không sinh lời và thường chỉ thăng hoa khi kinh tế bất ổn hoặc lãi suất thấp.

Thực tế, phản ứng ban đầu của thị trường đúng như sách giáo khoa: Giá vàng đã có nhịp điều chỉnh. Theo Reuters, giá vàng giao ngay có lúc lùi về 5.064 USD/ounce, chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên. Giới đầu tư ngay lập tức điều chỉnh kỳ vọng: Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 3 gần như đã bị xóa sổ, và hy vọng cho đợt cắt giảm tháng 6 cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ và thú vị nằm ở diễn biến sau đó. Thay vì bán tháo ồ ạt khiến giá thủng đáy, vàng đã thể hiện một sức kháng cự lì lợm đến kinh ngạc. Theo dữ liệu từ Kitco, dù chịu áp lực chốt lời, vàng Comex kỳ hạn tháng 2 vẫn chốt phiên ở mức 5.071,60 USD, giữ vững được thành quả tăng trưởng.

Vì sao lại có sự "ương bướng" này? Câu trả lời nằm ở tâm lý của "dòng tiền thông minh". Dù Fed có thể trì hoãn việc nới lỏng tiền tệ trong ngắn hạn, nhưng giới giao dịch sừng sỏ vẫn đang đặt cược lớn vào các đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và tháng 12 năm nay. Sự kỳ vọng về dài hạn này, cộng với nhu cầu trú ẩn an toàn trước những biến số khó lường, đã biến các nhịp điều chỉnh giá trở thành cơ hội mua vào thay vì bán tháo hoảng loạn.

"Pháo đài" 5.000 USD và nghịch lý bán lẻ

Một lát cắt khác thú vị không kém là câu chuyện về "pháo đài" 5.000 USD. Trước đây, 5.000 USD là ngưỡng kháng cự "tử thần", nơi mà phe bán luôn chực chờ để xả hàng. Nhưng chỉ trong ba tuần gần đây, cục diện đã xoay chuyển 180 độ.

Theo phân tích kỹ thuật từ Kitco, ngưỡng 5.000 USD hiện đã chuyển vai trò từ trần nhà (kháng cự) thành sàn nhà (hỗ trợ). Đây là một tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ trong phân tích đầu tư. Khi một mức giá kỷ lục trở thành mức hỗ trợ cứng, nó báo hiệu rằng thị trường đã chấp nhận mặt bằng giá mới và sẵn sàng cho những đỉnh cao xa hơn.

Hỗ trợ cho tâm lý này là một dữ liệu kinh tế khác từ Mỹ bị nhiều người bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng: Doanh số bán lẻ. Theo FX Empire, doanh số bán lẻ tháng 12 của Mỹ đi ngang (0%), thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 0,4%. Điều này vẽ nên một bức tranh trái ngược: Thị trường lao động thì nóng (nhiều người có việc làm), nhưng người dân lại đang thắt chặt chi tiêu.

Sự mâu thuẫn này khiến giới đầu tư tin rằng, dù Fed có cứng rắn đến đâu, thì sự suy yếu trong nhu cầu tiêu dùng nội địa cuối cùng cũng sẽ buộc ngân hàng Trung ương phải hạ lãi suất để cứu tăng trưởng. Chính niềm tin này đã và đang nuôi dưỡng đà tăng của vàng, giúp nó tăng tới 17,25% chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay - một hiệu suất mà ngay cả các cổ phiếu công nghệ cũng phải ghen tị.

Thậm chí, thị trường còn đang bàn tán về "yếu tố Warsh" và những căng thẳng ngầm xung quanh tính độc lập của Fed trong bối cảnh chính trị mới. Những rủi ro vô hình này càng khiến vàng trở nên lấp lánh hơn trong mắt các nhà quản lý tài sản, như một công cụ bảo hiểm rủi ro chính trị không thể thay thế.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, kim loại quý đã tăng 746 USD, tương đương mức tăng 17,25%. Riêng trong tháng 2, vàng đã đóng góp thêm 188 USD vào mức tăng này (Ảnh: Bloomberg).

Bạc "dậy sóng" và thời khắc của sự thật

Không chỉ có vàng, người "anh em" là bạc cũng đang có những vũ điệu đầy mê hoặc. Bạc đang giao dịch quanh mức 82-83 USD/ounce, dù thấp hơn đỉnh kỷ lục 121 USD thiết lập hồi tháng 1, nhưng sức mạnh nội tại của nó đang trở lại.

Với đặc tính vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp, bạc đang hưởng lợi kép. FX Empire nhận định, nếu vàng tiếp tục giữ vững trên 5.000 USD, bạc hoàn toàn có thể phá vỡ mô hình tích lũy hiện tại để hướng tới mốc 92 USD. Đối với các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, đây có thể là một thị trường ngách hấp dẫn khi biên độ lợi nhuận của bạc thường lớn hơn vàng trong các chu kỳ tăng giá mạnh.

Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào dữ liệu lạm phát (CPI) sắp được công bố. Đây sẽ là "thời khắc của sự thật".

Ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích tại MarketPulse by OANDA, đưa ra một nhận định rất đáng suy ngẫm: "Báo cáo CPI sẽ là chìa khóa. Nếu lạm phát hạ nhiệt kết hợp với dữ liệu việc làm hiện tại, vàng có thể khó bứt phá ngay. Nhưng nếu lạm phát vẫn dai dẳng, kịch bản vàng kiểm định mốc 5.150 USD là hoàn toàn khả thi".

Hiện tại, vàng đang giao dịch thấp hơn khoảng 4,6% so với đỉnh lịch sử gần 5.600 USD thiết lập ngày 29/1. Tuy nhiên, với việc giá đã tăng gần 200 USD chỉ riêng trong tháng 2, phe mua rõ ràng đang kiểm soát cuộc chơi.

Đối với nhà đầu tư, thông điệp lúc này khá rõ ràng: Xu hướng dài hạn của vàng trong năm 2026 vẫn là tăng giá. Những nhịp rung lắc quanh mốc 5.000 USD không phải là dấu hiệu của sự sụp đổ, mà là những nhịp thở cần thiết của thị trường trước khi chinh phục những đỉnh cao mới.

Tuy nhiên, hãy thận trọng với đòn bẩy tài chính, bởi ở vùng giá kỷ lục này, biến động trong ngày có thể lên tới hàng trăm USD, mang lại cơ hội lớn nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ.

2026 đang định hình không chỉ là một năm phá kỷ lục, mà là năm khẳng định vị thế "vua" của vàng trong một thế giới tài chính đầy biến động.