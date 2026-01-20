Giá bạc xô đổ mọi kỷ lục, vốn hoá gấp 3 lần bitcoin

Trong phiên 20/1, giá bạc có thời điểm tăng hơn 5%, vượt mốc 94,5 USD/ounce và thiết lập kỷ lục mới. Đà tăng mạnh đã đẩy tổng vốn hóa thị trường của bạc vượt 5.300 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của kim loại quý này.

Vốn hóa bạc vượt 5.300 tỷ USD, gấp 3 lần bitcoin

Đáng chú ý, tại mức giá hiện nay, vốn hóa của bạc lớn gấp 2,9 lần bitcoin - tài sản số có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, qua đó đưa bạc trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau vàng.

Trong cập nhật trước đó, quy mô của bạc đã vượt xa hàng loạt “ông lớn” công nghệ như Nvidia, Alphabet (công ty mẹ Google), Apple, Microsoft hay Amazon. Hồi tháng 10/2025, bạc vẫn chỉ nằm trong top 6 tài sản có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Trong nước, giá bạc thỏi (1kg) đang được giao dịch ở mức 94,186-97,093 triệu đồng/kg.

Giá bạc vượt 94,5 USD/ounce, vốn hoá đã cao gấp 3 lần bitcoin (Ảnh: DT).

Đây là mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thuế mới lên 8 quốc gia châu Âu nhằm kiểm soát Greenland. Yếu tố này làm tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã thảo luận về các biện pháp trả đũa tiềm năng, bao gồm việc hồi sinh kế hoạch thuế đối với hàng hóa Mỹ từ năm ngoái. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khác kích hoạt công cụ chống cưỡng chế của EU.

Trước đó, bạc từng chịu áp lực trong hai phiên giao dịch khi chính quyền Trump quyết định không áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả bạc, vốn đã được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ năm ngoái do vai trò then chốt của nó trong các công nghệ năng lượng xanh và điện tử.

Dự báo giá bạc

Diễn biến giá bạc một năm qua (Ảnh: Kitco).

Các chuyên gia cho rằng, bạc có vị trí phức tạp hơn vàng vì nó vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp cốt lõi. Điều này khiến bạc vừa hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn như vàng, vừa gắn chặt với các xu hướng dài hạn như điện khí hóa, năng lượng mặt trời và điện tử. Sự kết hợp này đã làm cho bạc đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank (Đan Mạch), thông tin gần đây các nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn của Trung Quốc là Longi Green Energy Technology và Jinko Solar cho biết họ sẽ bắt đầu thay thế một phần bạc bằng các kim loại cơ bản rẻ hơn.

Dù vậy, có thể sẽ mất thời gian trước khi việc mua sắm kim loại này chậm lại và việc sử dụng kho dự trữ hiện có trở nên đủ rõ ràng để thay đổi câu chuyện chung về sự bùng nổ của bạc.

Nhóm chiến lược gia tại Citigroup tiếp tục đánh giá cao vai trò của bạc, vừa là tài sản trú ẩn an toàn, vừa là kim loại công nghiệp thiết yếu trong tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá bạc trong ngắn hạn (0-3 tháng tới) lên mức 100 USD/ounce.

Chuyên gia Jonathan Da Silva cũng nhận định bạc đang duy trì xu hướng tăng và hiện được thị trường kỳ vọng rộng rãi sẽ hướng tới mốc 100 USD/ounce, sau khi kim loại này thiết lập đỉnh cao mới trên 93,50 USD trong tuần qua.