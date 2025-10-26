"Đế chế" kinh doanh của Lương Bằng Quang và Ngân 98; bầu Đức đón tin vui

Trước khi bị bắt tạm giam, ca sĩ Lương Bằng Quang kinh doanh gì?

Ca sĩ Lương Bằng Quang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Lương Bằng Quang là chủ và cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Tháng 2/2024, anh cùng đối tác lập Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group (TPHCM), hoạt động trong lĩnh vực lưu trú ngắn ngày, hiện Quang nắm 20% vốn.

Ca sĩ Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm mới thành lập Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn. Sau đó mức vốn điều lệ, tỷ lệ và vai trò góp vốn của Lương Bằng Quang thay đổi nhiều lần. Đến tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên mức 55 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2016, anh sở hữu Công ty TNHH Lương Bằng Quang, kinh doanh nhà hàng, giải trí và dịch vụ ăn uống. Vốn điều lệ đăng ký thành lập là 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn điều lệ. Tới tháng 3 vừa qua, doanh nghiệp tăng vốn lên 10,2 tỷ đồng.

Hệ sinh thái tạo trăm tỷ đồng “trong tay” Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp, kiếm về hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang điều hành nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh, trong đó nổi bật là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZuBu - “cỗ máy in tiền” của đôi vợ chồng này.

Theo cơ quan điều tra, dù không đứng tên pháp lý, Ngân 98 là người điều hành thực tế và hưởng lợi chính từ ZuBu - đơn vị phân phối các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và “viên rau củ Collagen” với doanh thu hàng trăm tỷ đồng giai đoạn 2023-2024.

Hệ sinh thái tạo trăm tỷ đồng “trong tay” Ngân 98 và Lương Bằng Quang (Ảnh: Tri Túc).

ZuBu được thành lập tháng 5/2021, vốn ban đầu 200 triệu đồng, do mẹ Ngân 98 làm Giám đốc; sau đó tăng vốn lên 3 tỷ đồng và liên tục thay đổi chủ sở hữu. Đến tháng 9 vừa qua, công ty chuyển người đại diện pháp luật sang bà Trần Thị Ngọc Bích.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 thành lập tháng 10/2023, vốn 1 tỷ đồng, kinh doanh thực phẩm; hiện đã tạm ngừng hoạt động sau nhiều lần thay đổi giám đốc. Cặp đôi còn đứng tên 2 hộ kinh doanh cá thể là ZuBu và Chiu Chiu.

Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa làm Tổng giám đốc VinSpeed

Theo tài liệu công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed từ 15/10. Song song với đó, ông Hoa vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinhomes.

VinSpeed là doanh nghiệp mới được ông Phạm Nhật Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Vingroup góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ.

Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng. Đến tháng 7, VinSpeed tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là xây dựng công trình đường sắt, chi tiết là gồm xây dựng công trình đường sắt và xây dựng công trình công nghiệp đường sắt...

2 thành viên Hội đồng quản trị FLC từ chức

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC , 2 thành viên HĐQT là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công vừa cùng từ chức ngày 20/10 sau chưa đầy một năm từ khi được bổ nhiệm.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hùng và ông Công đều cho biết vì lý do cá nhân nên không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm công việc của thành viên HĐQT. Cả hai đồng thời đề nghị công ty sớm triệu tập họp đại hội đồng cổ đông để xem xét, thông qua việc từ nhiệm và xin được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian này.

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

HĐQT Tập đoàn FLC hiện có 5 thành viên, song đến nay đã có 3 người nộp đơn từ chức. Trước đó, vào đầu tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là anh vợ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết - cũng xin rút khỏi HĐQT với lý do không thể sắp xếp thời gian tham gia các cuộc họp.

Vợ ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán 17 triệu cổ phiếu Novaland

Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/10 đến ngày 25/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Bà Sương đăng ký bán ra trong bối cảnh giá cổ phiếu NVL giảm sàn liên tiếp 2 phiên 20/10 và 21/10, sau kết luận thanh tra về trái phiếu. Dự kiến sau khi thực hiện giao dịch, bà Sương còn nắm giữ khoảng 33,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,624%. Còn ông Bùi Thành Nhơn đang nắm 4,762% vốn NVL, tương ứng hơn 96,7 triệu đơn vị.

Bầu Đức đón tin vui nhờ cây chuối, phủ nhận quay lại bất động sản

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, mảng trái cây vẫn đóng góp phần lớn vào doanh thu với 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Ngược lại, mảng heo đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.312 tỷ đồng, tăng mạnh 54%. Đà tăng trưởng chủ yếu của HAGL đến từ mảng xuất khẩu chuối. Trong khi đó, lũy kế 9 tháng doanh thu mảng heo giảm hơn 79%.

Liên quan đến thông tin dự án mới tại Pleiku và việc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quay lại thị trường bất động sản, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp - cho biết thông tin chưa chính xác, HAGL không phải trở lại mảng này.

Bệnh viện Triều An của "đại gia" Trầm Bê báo lãi lớn

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An , nơi ông Trầm Bê giữ ghế Chủ tịch HĐQT, báo doanh thu quý III hơn 201 tỷ đồng và lợi nhuận gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản Triều An tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 6%, lên gần 356 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Triều An đang có dư nợ vay tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) 44 tỷ đồng, tức gấp 5,6 lần đầu kỳ do phát sinh khoản vay dài hạn hơn 38 tỷ đồng trong quý III.