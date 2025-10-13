Ngân 98 bị khởi tố: Người nhà kịp “rút tên” khỏi công ty Zubu 1 tháng trước

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, hay DJ Ngân 98) - điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu (gọi tắt là Công ty Zubu) là doanh nghiệp mà Ngân lập ra nhằm kinh doanh các sản phẩm “bảo vệ sức khoẻ, giảm cân” được livestream rầm rộ trên mạng xã hội nhiều năm qua.

Đáng chú ý, chỉ khoảng một tháng trước thời điểm Ngân 98 chính thức bị khởi tố, mẹ ruột của Ngân đã nhanh chóng không còn đứng tên chủ doanh nghiệp cũng như chức Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật Công ty Zubu.

Ghi nhận từ Cổng Thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty Zubu được thành lập vào tháng 5/2021; trụ sở tỉnh Bình Định cũ. Ngành nghề chính là buôn bán thực phẩm.

Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 200 triệu đồng, do bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972, mẹ của Ngân) đứng tên làm Giám đốc và Đại diện pháp luật). Tháng 9/2022, Công ty Zubu nâng vốn lên 3 tỷ đồng, bà Thạnh vẫn đứng tên làm chủ sở hữu.

Năm 2024, vai trò đại diện doanh nghiệp có thời điểm chuyển đổi sang ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994), tuy nhiên sau đó bà Thạnh vẫn đứng tên.

Năm 2025, ngay khi Sở An toàn Thực phẩm TPHCM tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo; thì vào tháng 9, chủ doanh nghiệp kiêm Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Zubu chuyển sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986).

Người nhà vội “rút tên” khỏi công ty liên quan một tháng trước (Ảnh: Chụp màn hình từ Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN).

Theo kết quả điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm, không bán” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép. Việc này nhằm đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm cho khách như một “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 đến 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng đến 1,1 triệu đồng.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.