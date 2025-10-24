Hệ sinh thái tạo trăm tỷ đồng “trong tay” Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp, kiếm về hàng trăm tỷ đồng trong năm 2023-2024.

Bán sản phẩm giảm cân, thu về hàng trăm tỷ đồng

Nhìn lại “cỗ máy in tiền” sau lưng Ngân 98 và Lương Bằng Quang, đầu tiên là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZuBu. Đây là doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong vụ điều tra Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngân 98 không đại diện theo pháp luật hay đứng tên trên giấy tờ doanh nghiệp nhưng là người điều hành thực tế và hưởng lợi chính của công ty ZuBu. Cũng từ kết quả điều tra, ZuBu là đơn vị được sử dụng để phân phối các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và một loại "viên rau củ Collagen" không được cấp phép. Hoạt động này được cho là đã mang về doanh thu hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn 2023 - 2024.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ZuBu được thành lập vào tháng 5/2021 với vốn điều lệ ban đầu 200 triệu đồng và do mẹ ruột của Ngân 98 làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật

Tháng 10/2022, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng. Cũng trong thời gian hoạt động, ZuBu liên tục thay đổi người đại diện pháp luật, chủ sở hữu.

Năm 2025, ngay khi Sở An toàn Thực phẩm TPHCM tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo; thì vào tháng 9, chủ doanh nghiệp kiêm Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty ZuBu chuyển sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986).

Còn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98. Thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 10/2023, ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm.

Thời gian đầu, công ty do chính Ngân 98 làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Sang năm 2024, vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này liên tiếp có sự thay đổi. Hiện tại, doanh nghiệp này đang ở trạng thái tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Hệ sinh thái tạo trăm tỷ đồng “trong tay” Ngân 98 và Lương Bằng Quang (Ảnh: Tri Túc).

Biến động tại doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang

Về phía Lương Bằng Quang - người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 23/10, chồng Ngân 98 cũng là chủ sở hữu và cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp với quy mô vốn hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Lương Bằng Quang thành lập Công ty cổ phần Lương Bằng Quang vào tháng 1/2016. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Tháng 4/2016, doanh nghiệp này đổi hình thức kinh doanh sang Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp này tăng vốn lên 10,2 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Theo cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, công ty này hiện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Công ty TNHH Lương Bằng Quang hiện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Cục Thuế).

Công ty thứ 2 liên quan đến Lương Bằng Quang là Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Doanh nghiệp này được Lương Bằng Quang và Mã Tuấn Vũ - người từng là giám đốc công ty của Ngân 98 - đồng sáng lập vào tháng 2/2024.

Tại thời điểm mới thành lập Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn. Sau đó mức vốn điều lệ, tỷ lệ và vai trò góp vốn của Lương Bằng Quang thay đổi nhiều lần. Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên mức 55 tỷ đồng...

Theo cập nhật mới nhất trang thông tin điện tử của Cục Thuế, công ty Sugar Group có 1 trụ sở chính và 4 chi nhánh. Trong đó, chỉ còn trụ sở chính và 1 chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) là đang hoạt động, các chi nhánh còn lại đã ngừng hoạt động.

Nhiều chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group đã dừng hoạt động (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Cục Thuế).

Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn lần lượt đứng tên 2 hộ kinh doanh cá thể là ZuBu và Chiu Chiu.