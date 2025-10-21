Bệnh viện Triều An của "đại gia" Trầm Bê báo lãi lớn

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (Triều An) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 201 tỷ đồng. Trừ giá vốn, doanh nghiệp thu về lãi gộp gần 46 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Dù các chi phí có tăng mạnh, bệnh viện vẫn thu lãi sau thuế gần 32 tỷ đồng trong quý, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản Triều An tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 6%, lên gần 356 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Triều An đang có dư nợ vay tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) 44 tỷ đồng, tức gấp 5,6 lần đầu kỳ do phát sinh khoản vay dài hạn hơn 38 tỷ đồng trong quý III.

Ông Trầm Bê được bầu trở lại ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Bệnh viện Triều An. (Ảnh: Website Triều An).

Bệnh viện Triều An được ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng năm 2001. Thời điểm đó, Nhà nước có chủ trương xã hội hóa y tế với nhiều ưu đãi và thị trường khám, chữa bệnh tư nhân vẫn còn nhiều đất trống.

Trước đây, ông Trầm Bê giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2017, ông ngồi tù với hai bản án hình sự 7 năm liên quan đến Ngân hàng Phương Nam và Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Ghế chủ tịch được giao về ông Trần Ngọc Henri - được xem là "phó tướng" của ông - đảm trách.

Đến tháng 4/2024, ông Trần Ngọc Henri xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông Trầm Bê được bầu trở lại ghế Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Bệnh viện Triều An. Ông đang nắm khoảng 4,85% vốn, là cổ đông lớn thứ 3 sau bà Dương Thị Đẹt - nhân sự thuộc hệ sinh thái kinh doanh của ông - và con gái Trầm Thuyết Kiều.

Triều An theo giới thiệu là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước. Những năm trở lại đây, bệnh viện này luôn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, lợi nhuận thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm.