Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa làm Tổng giám đốc VinSpeed

Theo tài liệu công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (VinSpeed) từ 15/10. Song song với đó, ông Hoa vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinhomes.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh năm 1963 tại Hà Nam, được giới thiệu là thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giai đoạn 2003-2005, ông đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc kinh doanh Tập đoàn Technocom - công ty sản xuất mì gói mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây dựng tại Ukraine, tiền thân của Vingroup.

Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty con của tập đoàn này.

Tháng 2/2018, ông làm phó tổng giám đốc phát triển dự án Vinhomes. Sau đó một năm, ông trở thành tổng giám đốc công ty địa ốc này và được bầu làm chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2022.

Ông Phạm Thiếu Hoa (Ảnh: VHM).

VinSpeed là doanh nghiệp mới được ông Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Vingroup góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, chi tiết là gồm xây dựng công trình đường sắt và xây dựng công trình công nghiệp đường sắt.

Các ngành nghề kinh doanh khác cũng liên quan đến công nghiệp đường sắt như vận tải hành khách, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ ăn uống, sản xuất động cơ, tua bin, sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe.

Đến tháng 7, VinSpeed tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Trong đó, 28% tài sản góp vốn là tiền mặt, tương đương 4.200 tỷ đồng. 78% tài sản góp vốn là tài sản khác, tương đương 10.800 tỷ đồng.

Công ty triển khai tuyển dụng nhân sự quy mô lớn đầu tiên kể từ khi thành lập khi công bố tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng như giám đốc tài chính dự án, kỹ sư BIM cấp cao, trưởng phòng BIM, chuyên viên cấp cao chuyển giao công nghệ.