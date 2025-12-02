Xôn xao một trường chi trả tiền A80 cho sinh viên 2,2 triệu đồng

Một sinh viên xin giấu danh tính cho biết, em đang học tại Trường Đại học Thăng Long, tham gia sự kiện A80 và được nhà trường chi trả tiền bồi dưỡng là 2,2 triệu đồng. Nữ sinh bày tỏ bất ngờ khi số tiền mà em nhận được cao hơn nhiều so với sinh viên các trường khác dù đều ở trong đội hình xếp chữ.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Trường Đại học Thăng Long để xác nhận thông tin, tuy nhiên đại diện truyền thông của nhà trường từ chối công khai con số cụ thể.

Người này cho biết, khoản tiền bồi dưỡng sinh viên tham gia A80 hoàn toàn đến từ Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). "Nhà trường nhận được bao nhiêu từ phía Cục thì giải ngân bằng hình thức chuyển khoản hết cho sinh viên", đại diện truyền thông nói.

Cũng theo đại diện truyền thông, số tiền mà sinh viên của trường nhận được không bị khấu trừ chi phí nào và cũng không có phần nhà trường bù thêm.

Trong quá trình sinh viên tập luyện phục vụ sự kiện A80, tiền xe đi lại và nước uống là chi phí do Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện trả. Trường Đại học Thăng Long không lo chi phí này.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trước đó, trong buổi đối thoại với sinh viên trưa ngày 1/12, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cũng cho biết, sinh viên của trường tham gia chương trình A80 tổng 22 buổi, trong đó có 17 buổi tập luyện, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt, 2 buổi chính thức.

Theo chế độ chính sách do Bộ Tài chính duyệt, 17 buổi luyện tập được chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức 200.000 đồng/buổi. Tổng số tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia là 1,96 triệu đồng.

Sinh viên được chu cấp tiền xe di chuyển, nước uống. Riêng tiền ăn bị khấu trừ. Chi phí tiền ăn 1 ngày gồm 1 bữa chính 30.000 đồng và 1 bữa phụ 10.000 đồng/người. Tổng số tiền ăn trong 11 ngày là 440.000 đồng/người.

Như vậy, số tiền bồi dưỡng sinh viên thực nhận là 1,52 triệu đồng.

Ngày 27/11, trường trả tiền cho sinh viên lần 1, nhưng không nói rõ là có lần chi trả thứ 2. Số tiền chi lần 1 là 940.000 đồng. Số tiền chi lần 2 là 580.000 đồng, sẽ phát kèm theo giấy chứng nhận trong buổi vinh danh các sinh viên tham gia A80, dự kiến tổ chức trong tháng 12.

Sau buổi đối thoại, nhiều người tỏ ra khó hiểu khi ban đầu Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thông báo đối thoại với sinh viên lúc 14h ngày 1/12 nhưng sau đó bất ngờ chuyển sang lúc 11h.

Trong chương trình A80, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có gần 1.000 sinh viên tham gia. Trường Đại học Thăng Long có 200 sinh viên tham gia.

Hiện mạng xã hội tiếp tục chia sẻ những bài viết ẩn danh nêu tên các trường chưa chi trả tiền bồi dưỡng A80 cho sinh viên.