Công ty "bêu" kỷ luật lên mạng: Nữ sinh có thể yêu cầu bồi thường

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ góc nhìn quanh sự việc một công ty truyền thông ra quyết định kỷ luật nữ thực tập sinh, đồng thời đăng tải quyết định này lên các nền tảng mạng xã hội thu hút sự chú ý những ngày qua.

Phân tích cụ thể, luật sư Hạ Thị Thu Thảo cho hay, việc công ty công khai quyết định kỷ luật nữ sinh lên mạng xã hội đặt ra ba vấn đề pháp lý trọng yếu gồm: quyền nhân thân, quyền về dữ liệu cá nhân và giới hạn kỷ luật nội bộ.

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Ảnh: T.T).

Mặc dù sinh viên có vi phạm nhưng hành vi công khai, lan truyền thông tin ra công chúng có thể vượt quá phạm vi pháp luật cho phép và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Về quyền nhân thân (danh dự, nhân phẩm), theo quy định tại Điều 20 Hiến pháp 2013 và Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Cá nhân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín.

Việc công khai nội dung kỷ luật có nêu rõ tên sinh viên, thái độ và vi phạm sẽ tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm uy tín, danh dự của người bị kỷ luật. Hành vi đăng tải hình thức kỷ luật thực tập sinh đến công chúng vượt quá phạm vi nội bộ, không được pháp luật cho phép, sinh viên có quyền yêu cầu đính chính hoặc bồi thường theo quy định pháp luật.

Quyền về danh dự và nhân phẩm là bất khả xâm phạm, kể cả đối với người thực tập. Việc xử lý kỷ luật phải dựa trên quy trình minh bạch, bảo đảm không xâm phạm, làm tổn thương danh dự và uy tín của người bị kỷ luật.

Về quyền dữ liệu cá nhân, theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, tên, nơi học tập và hình thức kỷ luật là dữ liệu cá nhân. Việc doanh nghiệp đăng công khai những dữ liệu này trên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của sinh viên có thể vi phạm nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi thông tin được quảng cáo và lan truyền rộng rãi.

Về giới hạn kỷ luật nội bộ trong doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật lao động, việc xử lý kỷ luật nội bộ phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm; không sử dụng lời lẽ miệt thị, hạ thấp người lao động; không công khai thông tin cá nhân ra công chúng; không gây áp lực tâm lý vượt mức cần thiết.

Doanh nghiệp chỉ được áp dụng kỷ luật trong khuôn khổ quy chế đã ban hành và phải thông báo rõ ràng hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và không xâm phạm nhân phẩm người bị kỷ luật.

Tại Điều 127, Bộ Luật Lao động 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động, trong đó bao gồm việc xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

Trong trường hợp này, luật sư Hạ Thị Thu Thảo khuyến nghị các bên: Đối với doanh nghiệp: Giới hạn kỷ luật trong phạm vi nội bộ, không công khai thông tin cá nhân; nếu cần thông báo đến trường, chỉ thực hiện thông qua văn bản nội bộ. Đối với nhà trường: Hỗ trợ sinh viên bảo vệ quyền lợi, hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân, làm cầu nối với doanh nghiệp để đảm bảo việc xử lý kỷ luật tuân thủ pháp luật... Sinh viên: Nhận thức quyền nhân thân và quyền dữ liệu cá nhân, có quyền yêu cầu gỡ bỏ, đính chính hoặc khiếu nại nếu quyền lợi bị xâm phạm.

“Trong trường hợp này, việc đăng tải quyết định kỷ luật trên mạng xã hội và chạy quảng cáo đã vượt quá phạm vi nội bộ, có thể gây áp lực tâm lý và ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp sinh viên”, luật sư Hạ Thị Thu Thảo bày tỏ.

Mặc dù người thực tập không phải là người lao động theo hợp đồng lao động chính thức nhưng doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc pháp luật lao động cơ bản như không làm nhục hoặc xúc phạm; không áp dụng biện pháp ngoài thỏa thuận thực tập; không công bố sai phạm, đời tư hoặc thông tin cá nhân; không cưỡng ép, đe doạ, trừng phạt vì mục đích thị uy.

Bà Thảo nhấn mạnh, vụ việc này là lời nhắc nhở về việc xử lý kỷ luật, đặc biệt đối với sinh viên thực tập, không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn liên quan trực tiếp đến quyền nhân thân, dữ liệu cá nhân và uy tín nghề nghiệp.

Doanh nghiệp và nhà trường cần phối hợp trên cơ sở minh bạch, giáo dục và tuân thủ pháp luật, nhằm tránh những ảnh hưởng tiêu cực kéo dài đối với người học.

Công ty đăng tải quyết định kỷ luật sinh viên lên mạng gây bức xúc (Ảnh chụp lại màn hình).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 26/11, trên Fanpage của công ty truyền thông và quảng cáo V. đăng công khai và chạy quảng cáo quyết định kỷ luật đối với một nữ sinh là thực tập sinh với thông tin cụ thể tên tuổi, trường lớp.

Đáng chú ý, phần nơi nhận của quyết định này ghi để đăng Fanpage, TikTok và trên kênh truyền thông của công ty.

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng sau khi “chạy tương tác” quyết định kỷ luật nói trên, công ty đăng thông báo giải thích về sự việc và đăng bài xin lỗi nhà trường và sinh viên. Tuy nhiên, toàn bộ các bài đăng về sự việc này sau đó đã bị xoá hoặc ẩn.