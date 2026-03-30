Vì sao tiết trải nghiệm không được tính giờ dạy của giáo viên chủ nhiệm?

Bà Đoàn Thị Mến, một giáo viên tiểu học đang làm công tác chủ nhiệm, đã gửi thắc mắc về cách tính tiết dạy tại đơn vị mình. Theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy đối với giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần. Do làm công tác chủ nhiệm, bà Mến được giảm 4 tiết, nghĩa là chỉ phải dạy 19 tiết/tuần.

Tuy nhiên, trên thực tế thời khóa biểu của bà thể hiện 21 tiết/tuần. Dù dạy dư 2 tiết, nhưng nhà trường không thực hiện quy đổi tiết dư cho bà với lý do 2 tiết này dạy hoạt động trải nghiệm và đã được tính vào công tác chủ nhiệm.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TPHCM trong một tiết học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trả lời về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết theo quy định tại Thông tư số 05, giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết/tuần để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.

Trong đó, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 27 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ phối hợp với giáo viên bộ môn, Tổng phụ trách Đội để tổ chức các hoạt động giáo dục. Với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của cấp tiểu học, các hoạt động giáo dục này là hoạt động trải nghiệm.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 05, trường hợp giáo viên trực tiếp giảng dạy (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức cho học sinh theo quy mô khối lớp hoặc quy mô toàn trường, có giáo án, kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo thì 1 tiết dạy được quy đổi bằng 1,5 tiết định mức.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp giáo viên chủ nhiệm không trực tiếp giảng dạy hoạt động trải nghiệm mà chỉ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với giáo viên, Tổng phụ trách Đội để tổ chức hoạt động trải nghiệm trong tiết sinh hoạt dưới cờ thì nhiệm vụ này đã được tính trong chế độ giảm 4 tiết/tuần của giáo viên chủ nhiệm và không được quy đổi thành tiết dạy để tính vào định mức giờ dạy.