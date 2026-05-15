TPHCM đặt mục tiêu bỏ thi lớp 10

Thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, chia sẻ tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 14/5.

Theo ông Minh, thành phố hiện triển khai kế hoạch xây dựng khoảng 1.000 phòng học mới trong vòng 150 ngày để kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng đang rà soát hơn 100 dự án khác nhằm bổ sung cơ sở vật chất, tăng thêm chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Học sinh TPHCM tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

TPHCM đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết ngành giáo dục thành phố đang xây dựng chiến lược tuyển sinh mới. Theo đó, từ năm sau, một số khu vực có thể áp dụng hình thức xét tuyển học bạ vào lớp 10 thay cho thi tuyển. Khi điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng đủ nhu cầu học tập, thành phố sẽ hướng tới mục tiêu phổ cập bậc THPT.

Hiện nay, phần lớn trường THPT công lập tại TPHCM tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển. Phương thức xét tuyển hiện chỉ áp dụng tại một số trường đặc thù như Trường THCS - THPT Thạnh An tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường; Trường THPT Võ Thị Sáu xét tuyển học sinh tốt nghiệp từ Trường THCS Lê Hồng Phong trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 118.000 học sinh. Dự kiến khoảng 78% thí sinh dự thi sẽ trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1/6 và 2/6.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; ngoại ngữ thi trong 90 phút. Những học sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có một số địa phương áp dụng hình thức xét tuyển vào lớp 10 thay cho thi tuyển.

Theo thống kê, năm 2026, các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và Lâm Đồng chỉ tổ chức thi tuyển đối với trường chuyên, còn các trường THPT đại trà áp dụng xét tuyển học bạ.

Tại Gia Lai, trong tổng số 126 trường THPT tuyển sinh lớp 10, có 78 trường thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh THCS, trong khi 48 trường tổ chức thi tuyển.

Năm 2026 cũng là lần đầu Cần Thơ áp dụng song song hai hình thức thi tuyển và xét tuyển trong tuyển sinh lớp 10. Theo đó, 59 trường THPT tổ chức thi tuyển, còn 32 trường thực hiện xét tuyển.