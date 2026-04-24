Tuyển sinh 2026: Điểm sàn 15 không phụ thuộc tổ hợp xét tuyển

Thí sinh nghiên cứu phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trả lời thắc mắc của thí sinh Đặng Thu Minh về trường hợp tổ hợp xét tuyển không có môn đã dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quy định mới đã nêu rõ điều kiện “nguồn tuyển” mang tính bắt buộc.

Cụ thể, theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, mức điểm sàn 15 (theo thang điểm 30) được xác định là điều kiện tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Đáng chú ý, với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026 trở đi, điều kiện này được tính dựa trên tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT (hoặc toán, ngữ văn và 1 môn khác), đạt từ 15 điểm trở lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, quy định về điểm sàn này không phụ thuộc vào tổ hợp xét tuyển của từng cơ sở đào tạo. Điều đó có nghĩa, ngay cả khi tổ hợp xét tuyển của trường không bao gồm môn thi mà thí sinh đã dự thi, việc xét điều kiện ban đầu vẫn căn cứ trên tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo quy định chung.

Như vậy, điểm sàn 15 đóng vai trò như “tấm vé đầu vào” bắt buộc. Những thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp dưới ngưỡng này sẽ không đủ điều kiện nguồn tuyển để tham gia xét tuyển vào đại học hoặc cao đẳng ngành giáo dục mầm non.