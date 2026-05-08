Quy đổi tương đương bằng bách phân vị trong tuyển sinh 2026 thế nào?

Nội dung này được Bộ GD&ĐT giải đáp trước câu hỏi của thí sinh về việc “bách phân vị chỉ dùng để quy đổi giữa các phương thức tuyển sinh hay còn được áp dụng giữa các tổ hợp xét tuyển trong ngành đăng ký”.

Bộ GD&ĐT dẫn định nghĩa “quy đổi tương đương” được nêu rõ trong quy chế tuyển sinh mới. Theo đó, quy đổi tương đương là việc quy đổi ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển của một mã xét tuyển theo quy tắc do cơ sở đào tạo quy định.

Việc quy đổi này nhằm bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, còn gọi là “độ lệch điểm”.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Như vậy, bách phân vị không chỉ dùng để quy đổi giữa các phương thức tuyển sinh khác nhau mà còn được áp dụng để quy đổi giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một mã xét tuyển nhằm bảo đảm công bằng giữa các thí sinh không cùng tổ hợp, phương thức xét tuyển.

Theo quy chế mới, các trường đại học phải công khai trong thông tin tuyển sinh quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Nội dung này nằm trong kế hoạch tuyển sinh của trường, bao gồm cả quy định về đối tượng, điều kiện, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và số lượng tuyển sinh dự kiến của từng chương trình đào tạo.

Quy chế cũng quy định rõ nguyên tắc xét tuyển, cụ thể, đối với một chương trình đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng dựa trên điểm xét và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển, không phụ thuộc thứ tự ưu tiên nguyện vọng, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định.

Kỹ thuật để quy đổi tương đương theo khung quy đổi chung của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2025 là phương pháp bách phân vị. Phương pháp này là một kỹ thuật thống kê nhằm so sánh vị trí tương đối của thí sinh trong mỗi phổ điểm.

Theo đó, các trường sẽ phân tích dữ liệu điểm của tất cả thí sinh ở các kỳ thi khác nhau, xác định bách phân vị cho từng mức điểm. Bước tiếp theo là xây dựng một bảng quy đổi, trong đó các mức điểm ở cùng một bách phân vị sẽ được xem là tương đương.

Khi có bảng quy đổi, công thức nội suy tuyến tính được áp dụng để tính điểm tương đương cho các mức điểm nằm trong mỗi khoảng điểm. Công thức này giúp quy đổi điểm trúng tuyển của một phương thức xét tuyển sang thang điểm của phương thức xét tuyển khác.