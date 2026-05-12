Lời đề tặng ý nghĩa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tượng đài ĐH Bách khoa

Ngày 9/5, ngay sau lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội, hình ảnh hàng nghìn bó hoa đặt ở tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc” tại sân trường tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội.

Hình ảnh chạm vào trái tim nhiều người. Những bó hoa như một lời tri ân của sinh viên Bách khoa dành cho những thế hệ đi trước.

Tượng đài khánh thành vào dịp kỷ niệm 35 năm (1971-2006) đợt cao điểm tuyển quân từ sinh viên, để phục vụ các trận đánh chiến lược 1972, thúc đẩy việc Mỹ ký Hiệp định Paris rút quân vào tháng 1/1973.

Vì ý nghĩa lịch sử đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp ghi lời đề tặng trên tượng đài tại Đại học Bách khoa: “Tổ Quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp ghi lời đề tặng trên tượng đài tại Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đã thành thông lệ, lễ tốt nghiệp hoặc các ngày lễ lớn, tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc” luôn có hàng nghìn bó hoa tri ân thế hệ đi trước.

Dù thành thông lệ nhưng hình ảnh này vẫn luôn tạo nên cảm xúc mới, vì cảm xúc đó được thể hiện bởi thế hệ mới, như một dòng chảy không ngừng, tiếp nối từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Chia sẻ với phóng viên, Trần Thành Vinh, sinh viên Ngành Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Trường Điện – Điện tử, thủ khoa toàn Đại học Bách khoa năm nay, cho biết khoảng 9h, sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, đã mang hoa ra đặt ở tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

“Sau khi trao bằng cũng là lúc thời gian gắn bó với chương trình cử nhân tại đại học đã kết thúc, tôi muốn thực hiện điều gì đó để thể hiện sự biết ơn đến ngôi trường này.

Tôi đồng thời muốn thể hiện lòng tri ân, sự biết ơn các thế hệ sinh viên Bách khoa đi trước. Đấy không đơn thuần chỉ có hoa mà còn là hành động tưởng nhớ để thể hiện văn hóa uống nước nhớ nguồn, sống có trước có sau”, Thành Vinh chia sẻ.

Sinh viên Đại học Bách khoa đặt hoa tri ân trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Duy Thành).

Tương tự, Minh Tú - sinh viên Khoa học Máy tính - thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Thông tin, á khoa tốt nghiệp toàn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cũng đặt hoa tri ân tại tượng đài.

“Đây là những bông hoa đẹp nhất, được gia đình, bạn bè thân tặng trong lễ tốt nghiệp, tôi mang gửi lại tượng đài như lời tri ân công lao của người đi trước”, Minh Tú nói.

Hàng nghìn bó hoa được đặt tại tượng đài trong lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Chia sẻ thêm với phóng viên, đại diện nhà trường cho hay, tiếp nối thế hệ đi trước, những đóng góp lớn nhất của các thế hệ Bách khoa hôm nay là những công việc cụ thể trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội của đất nước.

Hình ảnh dâng hoa tại tượng đài cũng phản ánh thông điệp truyền thống đó của kỹ sư, cử nhân Bách khoa: Gửi những lời chúc mừng ở lại, để bước tiếp, chinh phục thử thách mới, với giá trị cốt lõi: "Trách nhiệm, sáng tạo, chính trực, xuất sắc".