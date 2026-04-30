Đăng ký nguyện vọng đại học 2026: Bộ Giáo dục nêu 3 nguyên tắc "vàng""

Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh chọn ngành, chọn nghề (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tiếp tục được tối ưu hóa nhằm hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Tuy nhiên, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các trách nhiệm và nguyên tắc cốt lõi khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dưới đây được coi là 3 nguyên tắc “vàng” được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tới thí sinh khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2026.

Thứ nhất, thí sinh phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và hồ sơ dự tuyển. Mọi dữ liệu kê khai, bao gồm cả thông tin ưu tiên (nếu có), đều phải đảm bảo trung thực. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin này theo quy định hiện hành.

Thứ hai, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển phải được đăng ký trên hệ thống chung. Về nguyên tắc xét tuyển, hệ thống sẽ tự động xử lý và xác định thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Do đó, việc sắp xếp thứ tự ưu tiên đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển của mỗi thí sinh.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu thí sinh đã đỗ nguyện vọng 1, các nguyện vọng 2, 3, 4 phía sau sẽ tự động đóng lại, dù thí sinh có đủ điểm đỗ các nguyện vọng đó hay không. Thí sinh cần nắm rõ nguyên tắc đỗ 1 nguyện vọng duy nhất và là nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện trúng tuyển.

Thứ ba, đối với cách thức đăng ký, mỗi nguyện vọng chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm: thứ tự ưu tiên, tên cơ sở đào tạo và tên ngành (chương trình đào tạo). Quy định này nhằm đơn giản hóa thao tác đăng ký nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dữ liệu phục vụ xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh thí sinh cần đặc biệt lưu ý việc đăng ký đúng, đủ, trung thực và thực hiện toàn bộ nguyện vọng trên Hệ thống chung, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý để bảo đảm quyền lợi trúng tuyển cao nhất.