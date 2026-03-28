Giáo viên nghỉ hưu có thể được đi dạy như giáo viên chính thức

Không giới hạn tuổi của giáo viên nghỉ hưu ký hợp đồng giảng dạy toàn thời gian

Theo dự thảo, nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện vẫn có thể làm việc như một giáo viên chính thức thông qua hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đây được xem là giải pháp nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh nhiều địa phương còn thiếu giáo viên.

Chính sách này không giới hạn độ tuổi của giáo viên nghỉ hưu, miễn là giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khoẻ, trình độ chuyên môn phù hợp.

Làm việc như giáo viên cơ hữu, có thể được điều chỉnh giờ dạy

Về chế độ làm việc, giáo viên nghỉ hưu ký hợp đồng toàn thời gian sẽ thực hiện thời giờ làm việc tương tự giáo viên cơ hữu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng trường hợp giáo viên là lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giảm giờ làm hoặc bố trí lịch dạy linh hoạt.

Về thu nhập, mức thù lao sẽ do cơ sở giáo dục và giáo viên thỏa thuận song không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Ngoài ra, giáo viên hợp đồng sau nghỉ hưu vẫn được tham gia hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, được phong các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú hay xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư…

Trường học tự chủ tuyển giáo viên nghỉ hưu làm việc

Dự thảo cũng trao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng đội ngũ giáo viên nghỉ hưu. Cụ thể, các trường được xây dựng kế hoạch, công khai nhu cầu tuyển dụng và trực tiếp ký hợp đồng với giáo viên phù hợp .

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cho phép giáo viên nghỉ hưu ký hợp đồng lao động toàn thời gian được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở nhiều cấp học, đồng thời tận dụng hiệu quả nhân sự giàu kinh nghiệm chuyên môn.