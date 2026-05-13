Nữ sinh giành nhiều học bổng vì chọn con đường "ít người dám đi"

Nữ sinh tích cực với công tác tình nguyện

Nguyễn Thị Vân Anh (26 tuổi, quê Ninh Bình) từng theo học chuyên hóa tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Dù có thế mạnh ở môn hoá và được gia đình định hướng theo ngành Y, Dược, nhưng cô sớm nhận ra bản thân không phù hợp với công việc ngồi trong phòng thí nghiệm suốt nhiều giờ mỗi ngày.

Thay vì chọn một trường như gia đình mong muốn, Vân Anh “rẽ ngang”, theo học chương trình Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nữ sinh, đây là lựa chọn mang tính an toàn với một học sinh chưa có định hướng rõ ràng.

Vân Anh không theo ngành Y, Dược như gia đình mong muốn mà chuyển sang kinh tế (Ảnh: NVCC).

Trong quá trình học đại học, cô tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và thực tập tại các tổ chức như Tò He - một doanh nghiệp xã hội tập trung nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ và đa dạng thần kinh.

Tại đây, Vân Anh tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi, dạy vẽ cho các bạn nhỏ có nhu cầu đặc biệt như tự kỷ, tăng động, hội chứng Down.

Ngoài Tò He, cô cũng đã thực tập tại Save the Children, một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và hỗ trợ trẻ em. Những trải nghiệm này giúp cô dần quan tâm đến mô hình doanh nghiệp xã hội - lĩnh vực kết hợp giữa mục tiêu kinh doanh và tạo tác động cộng đồng.

Từ đó, các bài tập lớn, nghiên cứu và luận văn của Vân Anh đều xoay quanh chủ đề này. Sự nhất quán trong định hướng đã giúp cô giành được học bổng Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Mỹ, trước khi tiếp tục nhận học bổng Chính phủ Đan Mạch để theo học thạc sĩ ngành Đổi mới tổ chức và Khởi nghiệp tại Copenhagen Business School.

Các bài tập lớn, nghiên cứu và luận văn của Vân Anh đều xoay quanh chủ đề liên quan đến bảo vệ trẻ em (Ảnh: NVCC).

Khác biệt trong cách học và tư duy

Theo Vân Anh, mỗi quốc gia mang đến một cách tiếp cận giáo dục khác nhau. Nếu như tại Mỹ, việc học mang tính thực tiễn cao và đề cao sự chủ động của người học, tại Đan Mạch, chương trình lại thiên về học thuật, yêu cầu sinh viên nắm vững nền tảng lý thuyết và các trường phái nghiên cứu.

Điểm chung mà cô nhận thấy ở các môi trường này là sự cởi mở trong trao đổi và khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi. Vân Anh cho rằng, việc học không chỉ dừng lại ở tiếp nhận kiến thức, quan trọng hơn là khả năng phản biện và tự tìm hiểu.

“Mình cần phải thích đặt câu hỏi, việc chủ động đặt câu hỏi và phản biện lại những gì mình học được luôn tốt hơn là chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động”, cô gái quê Ninh Bình chia sẻ.

Một trải nghiệm đáng chú ý là khi theo học tại Copenhagen Business School, Vân Anh là sinh viên châu Á duy nhất trong một lớp khoảng 90 người. Điều này vừa tạo áp lực trong việc hòa nhập, vừa khiến cô trở thành người đại diện cho góc nhìn từ các quốc gia đang phát triển trong các buổi thảo luận.

Trong một số trường hợp, cô chủ động đưa ra quan điểm phản biện dựa trên trải nghiệm thực tế tại Việt Nam, đặc biệt khi các mô hình được giảng dạy không hoàn toàn phù hợp với bối cảnh trong nước. Theo cô, không có một mô hình nào có thể áp dụng nguyên vẹn cho mọi quốc gia.

Một trong những điều khiến Vân Anh ấn tượng khi học ở nước ngoài là cách nhìn nhận về việc học. Thay vì tìm kiếm câu trả lời, sinh viên được khuyến khích đặt thêm câu hỏi và mở rộng góc nhìn.

Vân Anh cho rằng, tò mò là yếu tố quan trọng nhất giúp cô duy trì động lực học tập (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh cho biết có những môn học khiến mình “có nhiều câu hỏi hơn trước khi đi học”, và điều này được giảng viên xem là tín hiệu tích cực của quá trình học tập.

Bên cạnh đó, hình thức học tập tại Đan Mạch cũng có nhiều khác biệt, khi sinh viên thường xuyên làm việc nhóm, thậm chí có thể thực hiện luận văn theo nhóm hai người. Theo Vân Anh, cách làm này giúp tăng cường trao đổi và phản biện, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm học thuật.

Nhìn lại hành trình của mình, Vân Anh cho rằng sự tò mò là yếu tố quan trọng nhất giúp cô duy trì động lực học tập.

Từ nhỏ, cô đã có thói quen đặt nhiều câu hỏi và dần hình thành khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin. Ngoài chương trình chính khóa, Vân Anh thường xuyên tham gia các khóa học trực tuyến ở nhiều lĩnh vực khác nhau để mở rộng kiến thức.

Bên cạnh đó, cô duy trì lối sống kỷ luật với việc quản lý thời gian, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và viết nhật ký để theo dõi bản thân.

Đặc biệt, Vân Anh cho biết gia đình là yếu tố quan trọng giúp cô có được sự tự tin trong việc đưa ra lựa chọn. Bố mẹ luôn tôn trọng định hướng cá nhân của con, không áp đặt nghề nghiệp hay con đường học tập.

Theo cô, chính sự tin tưởng và không gian tự do từ gia đình đã giúp bản thân dám thử nghiệm, thay đổi và theo đuổi những gì mình cho là phù hợp.