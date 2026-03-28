Thi lớp 10 TPHCM: VNeID đo khoảng cách chọn trường, thí sinh cần lưu ý gì?

Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của UBND TPHCM, kỳ thi năm nay tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời siết chặt kỷ luật trong việc đăng ký và nhập học.

Thí sinh có thể tham gia xét tuyển với tổng cộng 8 nguyện vọng, chia thành các nhóm độc lập để tối ưu hóa cơ hội vào công lập gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.

Học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

VNeID "lên tiếng" về khoảng cách nhà - trường

Ở lớp 10 thường, học sinh sẽ thi 3 môn gồm toán, văn (120 phút/môn), ngoại ngữ. Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Đáng chú ý, UBND TPHCM nhấn mạnh các trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình.

Hệ thống tuyển sinh của Thành phố hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo VNeID đến từng nguyện vọng đăng ký và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Trường hợp khoảng cách vượt mức quy định (trên 10km đối với địa bàn TPHCM và Bình Dương trước khi sáp nhập; trên 13km đối với địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập), trường THCS có trách nhiệm làm việc trực tiếp với phụ huynh học sinh, lập biên bản đính kèm hồ sơ.

Đồng thời, nhà trường tư vấn và thông báo rõ quy định không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển. Học sinh và phụ huynh có trách nhiệm cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng và chịu trách nhiệm với quyết định lựa chọn của mình.

Lớp chuyên, tích hợp: Thêm lựa chọn nhưng yêu cầu cao hơn

Bên cạnh hệ lớp 10 thường, thí sinh có thể đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp chuyên và lớp tích hợp.

Với lớp chuyên, thí sinh được tăng thêm tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Học sinh phải đáp ứng điều kiện học lực khá trở lên ở các lớp 6, 7, 8 và riêng lớp 9 đạt loại tốt.

Kỳ thi gồm 4 bài tự luận: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một môn chuyên theo đăng ký, trong đó bài thi chuyên có thời gian làm bài 150 phút.

Tương tự hệ thường, học sinh trúng tuyển nguyện vọng chuyên nào phải học ở nguyện vọng đó.

Một lưu ý quan trọng, nếu không trúng tuyển vào các trường chuyên (bao gồm cả Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM), thí sinh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 công lập theo 3 nguyện vọng thường đã đăng ký.

Ngoài 3 nguyện vọng cơ bản, thí sinh có thêm 2 nguyện vọng thi chuyên và 3 nguyện vọng đăng ký vào tích hợp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đối với chương trình tích hợp (theo Đề án 5695), học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường có giảng dạy chương trình này. Điều kiện dự tuyển được chia thành 2 nhóm.

Nhóm học sinh đã học chương trình tích hợp từ THCS chỉ cần tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như bình thường. Trong khi đó, nhóm chưa học chương trình này phải có học lực lớp 9 từ Khá trở lên và thi thêm một bài tiếng Anh tích hợp bên cạnh 3 môn bắt buộc.

Ngoài các hệ trên, TPHCM còn tổ chức tuyển sinh vào các lớp tăng cường ngoại ngữ, lớp năng khiếu thể dục thể thao, cũng như các trường tư thục, trường quốc tế, cao đẳng và trung cấp nghề, tạo thêm nhiều hướng đi cho học sinh sau THCS.

Thành phố cũng nhấn mạnh học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển.

Thí sinh không được bảo lưu kết quả và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển sinh bổ sung) trong cùng năm học.

Học sinh và gia đình chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ đăng ký.

Trường hợp phát hiện thông tin khai báo sai lệch, Sở GD&ĐT sẽ hủy kết quả thi. Trường hợp phát hiện hành vi giả mạo hồ sơ, tài liệu nhằm hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, Sở GD&ĐT xử lý theo quy định theo Điều 23 của Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT.

Với việc áp dụng dữ liệu VNeID để rà soát khoảng cách, cùng nguyên tắc “trúng đâu học đó”, học sinh và phụ huynh cần tính toán kỹ lưỡng giữa nhiều yếu tố: năng lực học tập, vị trí địa lý, điều kiện di chuyển và phương án dự phòng.