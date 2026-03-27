Muốn đăng ký cho con học mầm non ở TPHCM, phải làm gì?

Theo quy định về huy động trẻ đến lớp của UBND TPHCM, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp tại địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền nhằm huy động 100% trẻ 5 tuổi và ít nhất 90% trẻ 3-4 tuổi đến trường mầm non theo kế hoạch.

Đồng thời, thành phố xây dựng lộ trình nâng dần tỷ lệ huy động và đảm bảo chỗ học cho trẻ dưới 3 tuổi.

Chỉ hơn 40% trẻ ở TPHCM học ở các trường mầm non công lập (Ảnh: Hoài Nam).

Do đặc thù tuyển sinh bậc mầm non, UBND cấp xã chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển sinh, cũng như hướng dẫn chi tiết quy trình tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ phải thực hiện đăng ký trực tuyến trên cổng tuyển sinh của thành phố bằng mã định danh cá nhân, đồng thời hoàn tất hồ sơ nhập học và nộp phiếu khảo sát đầu vào của trẻ.

Đáng chú ý, kế hoạch tuyển sinh phải tính toán linh hoạt để tiếp nhận trẻ ở các khu vực giáp ranh, cũng như các trường hợp trẻ không cư trú tại địa bàn nhưng có cha mẹ hoặc người giám hộ làm việc, sinh sống tại khu vực quản lý.

Việc tiếp nhận trẻ được thực hiện theo nguyên tắc không cứng nhắc theo ranh giới hành chính, nhằm đảm bảo quyền được học tập của trẻ và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Các cơ sở mầm non khi tiếp nhận trẻ phải đảm bảo đầy đủ điều kiện về chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định.

Căn cứ nhu cầu của phụ huynh và điều kiện thực tế, các trường cũng có thể tổ chức cho trẻ làm quen với môi trường học tập trong dịp hè.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành một “siêu đô thị” về giáo dục. Riêng bậc mầm non hiện có khoảng 5.000 cơ sở giáo dục với hơn nửa triệu trẻ theo học.

Năm học 2025-2026, toàn TPHCM có trên 5.200 cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, có 1.839 trường mầm non, trong đó có 692 trường công lập, 1.147 trường ngoài công lập; hơn 3.100 nhóm, lớp mầm non độc lập.

Tổng số trẻ mầm non đang theo học hơn 520.000 em, trong đó trên 220.300 trẻ học tại cơ sở công lập (chiếm khoảng 42%), số còn lại hơn 300.000 trẻ theo học tại các cơ sở ngoài công lập.

Về quy mô giáo viên, thành phố đang có hơn 64.960 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng.

Hiện nay, giáo dục mầm non TPHCM vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 6-12 tháng tuổi và 13-18 tháng tuổi.