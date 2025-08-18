Học phí ngành y chênh lệch nhau gần nửa tỷ đồng

Sinh viên khối ngành sức khỏe trong một tiết thực hành (Ảnh: Thúy Huyền).

Dẫn đầu cả nước về học phí ngành y khoa là Trường Đại học VinUni (Hà Nội) khi có mức thu 530,3 triệu đồng/năm. Con số này đã được giảm 35% từ quỹ hỗ trợ giáo dục của nhà sáng lập, so với mức niêm yết ban đầu là 815,85 triệu đồng.

Ở khối công lập, theo Nghị định 97 của Chính phủ, mức trần học phí đối với nhóm ngành y dược tại các trường công lập chưa tự chủ tài chính trong năm học tới là 31,1 triệu đồng.

Đây cũng là mức học phí mà Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng đang áp dụng. Mức thu này đã tăng nhẹ 3,5 triệu đồng so với năm ngoái.

Đối với các trường công lập đã tự chủ một phần hoặc toàn phần, học phí dao động từ 40 đến trên 60 triệu đồng mỗi năm.

Điển hình như Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng công bố mức học phí 62,2 triệu đồng, tăng đáng kể so với năm học trước.

Các trường như Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hay Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng có mức thu trong khoảng 55 đến hơn 60 triệu đồng.

Đại học Y Dược TPHCM có mức học phí cao nhất khối công lập, lên đến 82,2 triệu đồng/năm.

Ở khối tư thục, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Tân Tạo hay Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố mức học phí dao động từ 82 đến hơn 150 triệu đồng mỗi năm.

Học phí ngành y khoa của một số trường năm học 2025-2026 (Tổng hợp: Khánh Ly).

Khánh Ly