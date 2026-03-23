Cận cảnh hai trường cấp 3 công lập gần 480 tỷ đồng mới xây ở Hà Nội

Trường THPT Hoàng Quán Chi nằm trên lô đất A11, Khu quy hoạch K7-1, phường Yên Hoà. Cổng chính của trường mở ra phố Nguyễn Như Uyên.

Trường rộng 12.800m2, quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trong đó diện tích xây dựng tầng hầm khoảng 3.510m2; diện tích xây dựng tầng nổi khoảng 9.290m2. Tổng mức đầu tư dự án theo công bố năm 2023 là 244,5 tỷ đồng.

Trường nằm ở trung tâm của quận Cầu Giấy cũ, xung quanh là các cao ốc văn phòng và các toà chung cư đông đúc. Toàn bộ khu vực này trước đó chỉ có một trường THPT công lập là Yên Hoà.

Tên trường được lấy tên danh nhân Hoàng Quán Chi, người làng Cót (tên nôm của hai làng Thượng Yên Quyết và Hạ Yên Quyết thuộc phường Yên Hòa). Ông đỗ Thái học sinh thời Trần, là người khai khoa của huyện Từ Liêm xưa và đặt nền móng cho làng khoa bảng của vùng đất tứ danh hương của Hà Nội gồm Mỗ - La - Canh - Cót.

Trường được thiết kế với 15 phòng học cùng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật... Ngoài ra, khu hiệu bộ có đầy đủ phòng hội đồng giáo viên, phòng hoạt động công đoàn và phòng nghỉ giáo viên.

Trường THPT Hoàng Quán Chi đang cho học sinh Trường THCS Nam Trung Yên học nhờ trong thời gian sửa chữa. Đại diện phường Yên Hoà cho biết, dự kiến phường sẽ bàn giao trường cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào tháng 5 tới để phục vụ công tác tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay.

Tại xã Đông Anh, Trường THPT Việt Hùng đang trong quá trình xây dựng khẩn trương.

Trường là công trình giáo dục trọng điểm, hướng tới là trường THPT chất lượng cao đầu tiên của khu vực phía Bắc thủ đô.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 2,7ha, trong đó diện tích xây dựng là 2,04ha. Tổng mức đầu tư xây dựng trường vào khoảng 234,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Đông Anh cũ, nay là xã Đông Anh.

Theo thiết kế, công trình gồm 5 đơn nguyên cao 3 tầng với 30 lớp học, 18 phòng bộ môn, đáp ứng nhu cầu học tập của 2.025 học sinh.

Trường được khởi công vào tháng 5/2025, thời gian thi công 360 ngày. Công trình đang gấp rút đi vào hoàn thiện, kịp tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Năm nay, Hà Nội có thêm 4 trường THPT mới. Ngoài trường Hoàng Quán Chi và Việt Hùng, khu vực phía Nam thành phố có Trường THPT Vĩnh Hưng (ô đất ký hiệu F1/TH4, phường Vĩnh Hưng), khu vực phía Tây thành phố có cơ sở mới của Trường THPT Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Dự kiến, 4 trường này sẽ tuyển sinh khoảng 3.000 học sinh lớp 10.

