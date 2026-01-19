Chi tiết gần 30 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026 của học sinh

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hàng năm, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Ngày Quốc khánh 2/9.

Mới đây, Bộ Chính trị đã thống nhất chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương người lao động được nghỉ nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ chính thức lên 12 ngày.

Trong năm 2026, khi cộng thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và hoán đổi ngày làm việc xen giữa, số ngày nghỉ của người lao động sẽ là 26 ngày.

Lịch nghỉ học của học sinh thông thường sẽ bám sát lịch nghỉ của người lao động nói trên.

Cụ thể, học sinh vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tục từ thứ năm, ngày 1/1, đến hết chủ nhật, ngày 4/1.

Sắp tới đây, học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ lễ chính thức và 4 ngày cuối tuần liền kề. Thời gian nghỉ kéo dài từ thứ bảy 14/2 (27 Tết) đến hết chủ nhật 22/2 (mùng 6 Tết).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (Thiết kế: Khương Hiền).

Hai tháng sau đó, học sinh tiếp tục nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ 30/4-1/5. Đáng chú ý, hai đợt nghỉ lễ này rất gần nhau, chỉ cách nhau 2 ngày đi học.

Cụ thể, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch) nên học sinh sẽ được nghỉ bù vào thứ hai liền kề. Như vậy, tính cả 2 ngày cuối tuần, học sinh nghỉ liền 3 ngày từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Học sinh đi học trở lại vào hai ngày thứ ba và thứ tư, tương đương ngày 28-29/4, rồi nghỉ lễ tiếp 4 ngày, gồm thứ năm 30/4, thứ sáu 1/5 và hai ngày cuối tuần 2-3/5.

Thứ hai ngày 4/5, học sinh quay lại trường học tháng cuối cùng trong năm học trước khi nghỉ hè.

Dịp Quốc khánh 2/9, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm 1/9 (ngày liền kề trước) và chính lễ 2/9. Với việc hoán đổi ngày làm việc thứ hai 31/8 sang thứ bảy 22/8 và tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9.

Năm nay, học sinh có thêm 1 ngày nghỉ mới là 24/11, rơi vào thứ ba. Nếu thực hiện hoán đổi ngày đi học liền kề như các dịp lễ khác, học sinh có thể được nghỉ liền 4 ngày từ thứ bảy 21/11 đến thứ ba 24/11.

Ngoài các ngày nghỉ lễ Tết, trong năm học, học sinh còn được nghỉ 1 ngày sơ kết học kỳ I. Ngày nghỉ này tuỳ theo từng địa phương ra quy định căn cứ trên kế hoạch thời gian năm học.