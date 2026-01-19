Phụ huynh yêu cầu được xem điểm số của con, trường đại học phản hồi gì?

Chia sẻ tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 vừa diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, một phụ huynh đang công tác trong ngành giáo dục cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến việc học của con ở bậc đại học.

Vị phụ huynh này bày tỏ mong muốn trường đại học có thể cung cấp cho phụ huynh một kênh thông tin hoặc hệ thống phần mềm để đăng nhập, từ đó theo dõi được điểm số và kết quả học tập của con.

Ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM phản hồi về đề nghị "muốn xem điểm số của con" từ phụ huynh (Ảnh: Hoài Nam).

Theo ông, việc này không nhằm kiểm soát quá mức mà giúp phụ huynh kịp thời động viên, thúc đẩy con học tập, tránh tình trạng sa sút kéo dài dẫn đến kết quả không mong muốn.

Lo lắng của người bố xuất phát từ việc không ít sinh viên khi vào đại học có xu hướng lơ là việc học, dẫn đến kết quả học tập thấp, phải thi lại hoặc thậm chí bị cảnh báo học vụ.

Nhiều phụ huynh cho rằng nếu gia đình được biết sớm tình hình học tập của con, họ có thể phối hợp với nhà trường để tìm ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp sinh viên vượt qua khó khăn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cho biết mỗi sinh viên tại trường đều được cấp một hệ thống phần mềm quản lý học tập riêng.

Toàn bộ kết quả học tập cũng như các thông tin liên quan đến quá trình đào tạo của sinh viên đều được cập nhật đầy đủ trên hệ thống này.

Tuy nhiên, trước đề nghị của phụ huynh muốn theo dõi kết quả học tập của con, ông Thưởng cho biết nhà trường chỉ cung cấp và cấp quyền truy cập hệ thống này cho sinh viên.

“Trường hợp phụ huynh muốn biết điểm số của con thì phải có sự đồng ý từ chính sinh viên, khi đó nhà trường mới có thể cung cấp thông tin cho phụ huynh theo đúng quy định”, ông Thưởng nói.

Được biết, trong nhiều năm trước đây, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM từng áp dụng hình thức gửi kết quả học tập của sinh viên về cho phụ huynh sau mỗi học kỳ.

Tuy nhiên, chính sách này đã vấp phải sự phản đối từ sinh viên. Các em cho rằng mình đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải tự chịu trách nhiệm về việc học tập của bản thân. Vì vậy, nhà trường không nên cung cấp điểm số cho gia đình khi chưa có sự đồng thuận. Trước những phản ứng này, nhà trường đã quyết định dừng việc gửi điểm về cho phụ huynh.

Nhiều năm trước, tại một số trường đại học trên địa bàn TPHCM cũng từng ghi nhận sự việc sinh viên “dậy sóng” khi nhà trường gửi kết quả học tập về gia đình. Ngay sau khi nhận được bảng điểm, nhiều phụ huynh liên tục gọi điện trách móc, nhắc nhở con cái, khiến sinh viên rơi vào trạng thái áp lực và căng thẳng kéo dài.

Sự việc này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trong dư luận về việc “trường mách phụ huynh điểm số của con”. Một luồng ý kiến ủng hộ cho rằng việc này giúp gia đình giám sát quá trình học tập, kịp thời hỗ trợ sinh viên khi cần thiết.

Trong khi đó, luồng ý kiến còn lại cho rằng nhà trường đã xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự chủ của sinh viên – những người đã trên 18 tuổi nhưng lại bị quản lý theo cách giống học sinh phổ thông.

Thời gian gần đây, hầu hết các trường đại học đã chấm dứt việc cung cấp điểm số học tập của sinh viên trực tiếp cho gia đình. Thay vào đó, toàn bộ kết quả học tập được cập nhật và quản lý trên hệ thống phần mềm riêng của từng trường, gắn liền với tài khoản cá nhân của mỗi sinh viên.

Về nguyên tắc, phụ huynh không phải là đối tượng được cung cấp điểm số của sinh viên. Phụ huynh chỉ có thể biết kết quả học tập khi được sinh viên đồng ý hoặc trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định riêng của từng trường.

Điểm số thuộc về quyền riêng tư của sinh viên, trừ tình huống khẩn cấp (Ảnh minh hoạ: T.D).

Theo các cơ sở đào tạo, quy định này nhằm đảm bảo quyền riêng tư cũng như quyền tự chủ trong học tập của sinh viên - những người đã bước vào độ tuổi trưởng thành.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Truyền thông Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết mỗi sinh viên có tài khoản học tập riêng và có toàn quyền đối với thông tin, kết quả học tập của mình.

Tuy vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, khi phụ huynh liên hệ với nhà trường và cung cấp được lý do chính đáng kèm theo các minh chứng cần thiết, nhà trường có thể xem xét hỗ trợ cung cấp điểm số của sinh viên.