TPHCM chốt ngày thi lớp 10 năm 2026, sớm hơn 1 tuần

Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thông tin về ngày thi được UBND TPHCM thông qua và công bố sáng nay (25/3). Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ thi lớp 10 thường và chuyên năm học 2026-2027 vào 2 ngày, 1 và 2/6.

Phương án này sớm hơn mọi năm hơn 1 tuần, nhằm phù hợp với kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của thành phố và lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (ngày 11-12/6).

Năm nay, số học sinh thi lớp 10 tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến khoảng 70% đỗ, còn lại gần 51.000 em phải chọn hướng khác.

Theo thống kê, năm nay thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Trong đó, khu vực 1 - TPHCM tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 118.356 học sinh (chiếm tỷ lệ 70% so với học sinh lớp 9 tốt nghiệp).

Các trường hợp học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập, có thể lựa chọn tiếp tục theo học phân luồng sau tốt nghiệp THCS với các loại hình khác.

Nếu tính hệ thống giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, trường THPT (công lập và tư thục) thì tổng khả năng tiếp nhận hơn 180.600 học sinh, vượt số lượng học sinh tốt nghiệp THPT, đảm bảo 100% có chỗ học.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên TPHCM thực hiện mô hình tuyển sinh hợp nhất giữa ba địa phương là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, quy mô tuyển sinh rất lớn, trong khi mô hình tuyển sinh của 3 địa phương trước đây có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, Sở phải bàn bạc kỹ lưỡng với các phòng chuyên môn, Ban Giám đốc trước khi lấy ý kiến rộng rãi, nhằm đảm bảo hài hòa, hạn chế xáo trộn và bảo đảm quyền lợi học sinh trên toàn địa bàn.

Cùng với đó, thành phố sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ trong phân bổ chỗ học, hướng tới tối ưu hóa nguồn lực và tăng tính minh bạch.

Các môn thi được giữ ổn định với 3 môn: Toán, ngữ văn và tiếng Anh. Trong đó, toán và ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn, tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút. Các môn đều nhân điểm hệ số 1.

Hồi giữa tháng 10/2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố cấu trúc định dạng, mức độ đánh giá và bảng năng lực mức độ tư duy cùng đề thi tham khảo ở cả 3 môn thi tuyển sinh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, giúp các trường THCS và giáo viên, học sinh thuận lợi trong quá trình giảng dạy, ôn tập.