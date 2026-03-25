“Lời hẹn 10 năm với bà nội” của nam sinh mồ côi khiến dân mạng rơi nước mắt

Nguyễn Minh Nhựt (17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Thành Trinh, tỉnh An Giang) cho biết em không nghĩ đoạn video quay cùng bà nội lại nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

“Em chỉ nghĩ đơn giản là lưu lại một lời hứa với bà. Em muốn 10 năm sau, bà phải thật hạnh phúc và khỏe mạnh để xem lại kỷ niệm này với em”, Nhựt nói.

Khi cậu học trò nhỏ hồ hởi nói về một tương lai nơi hai bà cháu có thể cùng nhau xem lại kỷ niệm hôm nay, bà nội khẽ cười. Giọng bà chậm rãi, xen lẫn chút ngập ngừng: “Không biết nội có sống tới lúc đó không”.

“Lời hẹn 10 năm” của nam sinh 17 tuổi với bà nội gây xúc động (Clip: NVCC).

Câu nói ấy lại trở thành điều khó quên trong ký ức của cậu học trò 17 tuổi.

“Em nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không quên được câu nói đó”, Nhựt chia sẻ.

Theo Nhựt, video ấy là lời giao ước giữa hai bà cháu, với nội dung là bà cố gắng sống khỏe mạnh, còn Nhựt nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ.

“Em muốn sau này khi xem lại, em có thể dõng dạc nói với bà rằng đã làm được những điều mà bản thân từng hứa”, Nhựt nói.

Tự lập từ năm 12 tuổi

Nhựt lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nhiều biến cố. Ba mẹ sớm có cuộc sống riêng khi em còn nhỏ. Những năm đó, ba của Nhựt là trụ cột chính, gom góp từng đồng từ công việc lơ xe để lo cho gia đình. Biến cố ập đến, ba Nhựt lâm bệnh nặng khi em vừa tròn 10 tuổi. Từ đó Nhựt sống cùng ông bà nội.

Minh Nhựt dành phần lớn thời gian bên cạnh và chăm sóc ông bà (Ảnh: NVCC).

Đúng 5h30 mỗi ngày, bà Phạm Thị Bé Huệ (73 tuổi, bà nội Nhựt) đã có mặt tại chợ để giữ xe, tranh thủ bày bán thêm trái cây, cần mẫn tích góp từng khoản nhỏ để trang trải sinh hoạt gia đình. Ông Trần Minh Dũng (75 tuổi, ông nội của Nhựt) mưu sinh chủ yếu bằng nghề xe ôm. Trong xóm, ai thuê việc gì ông cũng nhận để kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống chật vật khiến cậu học trò sớm ý thức phải tự lập. Nhựt cho biết, từ năm 12 tuổi, lịch sinh hoạt của em gần như kín cả ngày với việc học và làm thêm.

Buổi sáng, em phụ quán cà phê với mức lương khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, chiều đi học. Tan trường, khoảng 16-17h, Nhựt lại vội vã đến quán nhậu để tiếp tục chạy bàn, thu nhập tính theo ngày dao động 50.000-100.000 đồng, thường làm đến khoảng 21h. Có những ngày quán đông khách, giờ làm kéo dài đến 22-23h. Phần lớn thời gian, Nhựt kết thúc công việc vào buổi tối muộn rồi trở về nhà, tiếp tục việc học.

“Có những hôm em mệt đến mức rã rời, chân đang đi thì bị chuột rút, nhưng cũng không biết làm sao khác. Em biết nếu không cố gắng thì sau này sẽ không có cơ hội”, Nhựt kể.

Minh Nhựt hai năm liền đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, đồng thời giành giải Nhất trong kỳ thi Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật của trường (Ảnh: NVCC).

Không ít lần, khi bạn bè có bố mẹ kề bên, Nhựt lại lặng lẽ tự đến họp phụ huynh. Nhựt cố giấu đi sự chạnh lòng, hiểu rằng ông bà tuổi cao, bận mưu sinh và nhà lại xa trường. “Lúc đó em tủi thân nên khóc nhiều lắm. Nhưng khi bà hỏi, em không dám nói thật, chỉ bảo là bị té nên đau”, Nhựt chia sẻ.

Tuổi thơ của nam sinh cũng từng bị gián đoạn bởi bệnh tật. Những năm tiểu học, Nhựt nhiều lần ngất ngay trong lớp, phải nghỉ học kéo dài. Chỉ đến khi bước vào cấp 2 và cấp 3, sức khỏe dần ổn định, Nhựt mới có thể theo kịp việc học và liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Nỗ lực hết mình thực hiện được lời hứa

“Sau này, em muốn mình thật thành công để xây nhà cho ông bà, đưa ông bà du lịch khắp thế giới. Em sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện lời hứa đó”, Nhựt khẳng định.

Nhựt chia sẻ, những khi thấy bà đứng ngoài nắng, giữ từng chiếc xe để kiếm vài nghìn đồng, chắt chiu từng ngày để lo cho em, em càng thương bà hơn.

Ngoài giờ học, Nhựt luôn cố gắng phụ giúp bà (Ảnh: NVCC).

Bà nội tuổi đã cao, lại hay đau ốm, Nhựt luôn túc trực bên cạnh. Hiện tại Nhựt đã dừng công việc tay chân để tập trung cho năm cuối cấp. Những ngày không đến trường, cậu học trò ra chợ phụ bà giữ xe, bán trái cây. Về nhà, hai bà cháu cùng nấu ăn, gia đình quây quần bên nhau.

Trong căn nhà nhỏ, từng giấy khen luôn được Nhựt treo gọn gàng trên tường (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về lý do thường đăng tải video và dành hầu hết thời gian bên bà, Nhựt thành thật: “Thời gian trôi nhanh lắm, có thể lấy đi người thân khi mình không kịp chuẩn bị. Vì vậy , em muốn ở bên và yêu thương ông bà nhiều hơn. Em lớn lên không có bố mẹ bên cạnh, nhưng ông bà đã không để em thiếu tình thương. Em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc”, Minh Nhựt tâm sự.

Trên kênh TikTok hơn 400.000 người theo dõi, Minh Nhựt chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, những bữa cơm ấm cúng, những giây phút quây quần bên ông bà. Nhiều người xem nhận định, chính sự chân thật và tấm lòng hiếu thảo của cậu học trò giàu nghị lực đã tạo nên sức hút riêng, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Như Ý