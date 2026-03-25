Lần đầu cho phép thí sinh tự do thi lớp 10 công lập tại Hà Nội

Theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 8/4 tại trường học gần nhất nơi thí sinh hoặc cha mẹ/người giám hộ của thí sinh cư trú.

UBND cấp xã, phường có nhiệm vụ hướng dẫn cơ sở giáo dục trên địa bàn phổ biến Quy chế tuyển sinh, Quy chế thi cho thí sinh tự do. Các trường sẽ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh tự do, cấp mã học sinh, mật khẩu cho các em và cập nhật lên hệ thống dữ liệu của ngành.

Đây là thay đổi quan trọng nhất của kỳ thi năm nay, khi thành phố “mở cửa” cho những thí sinh không có thường trú tại Hà Nội, cũng không học trường THCS trên địa bàn.

Các năm trước, học sinh không có hộ khẩu, nếu học cấp tiểu học, THCS ở Hà Nội cũng không có cơ hội thi vào lớp 10 công lập.

Bên cạnh điểm mới trên, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay cũng có nhiều thay đổi lớn, như xoá bỏ khu vực tuyển sinh, cho phép thí sinh được chọn bất kỳ trường nào theo nguyện vọng.

Đồng thời, khoảng cách điểm chênh lệch giữa mỗi nguyện vọng thu hẹp lại còn 0,5 thay vì 1 điểm như trước.

Kỳ thi lớp 10 công lập được tổ chức trong 4 ngày, từ 29/5 đến 1/6. Trong đó, ngày 29/5 là ngày làm thủ tục, thí sinh thi chính trong 2 ngày 30 và 31/5. Riêng ngày 1/6 dành cho học sinh thi chuyên.

Dự kiến, Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào ngày 19 đến 22/6.