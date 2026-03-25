Thi lớp 10 TPHCM năm 2026: Học sinh được cộng tối đa 3,5 điểm

Nội dung trên được quy định tại quyết định phê duyệt kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 của UBND TPHCM.

Đối tượng cộng điểm ưu tiên, khuyến khích thực hiện theo Điều 14 của Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT.

Cụ thể, điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi. Trong đó, nhóm 1 được cộng 2 điểm; nhóm 2 được cộng 1,5 điểm; nhóm 3 được cộng 1 điểm.

Nhóm đối tượng 1 gồm: Con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2 gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.

Nhóm đối tượng 3 gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Học sinh thi lớp 10 TPHCM năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đối tượng được cộng điểm khuyến khích là học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia.

Các cuộc thi cấp quốc gia này được quy định chặt chẽ, chỉ tính các cuộc do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi, bài thi. Trong đó giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.

Các thông tin về quy trình đăng ký, hồ sơ, minh chứng, thời gian thực hiện và một số quy định liên quan được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM.

Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ thi lớp 10 thường và chuyên năm học 2026-2027 vào 2 ngày, 1 và 2/6.

Phương án này sớm hơn mọi năm hơn 1 tuần so với thông lệ, nhằm phù hợp với kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của thành phố và lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (ngày 11-12/6).

Năm nay, số học sinh thi lớp 10 tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến khoảng 70% đỗ, còn lại gần 51.000 em phải chọn hướng khác.