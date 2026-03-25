Thí sinh diện tuyển thẳng vào lớp 10 công chỉ được đăng ký trường gần nhà

Thay vào đó, thí sinh chỉ được đăng ký vào một trường THPT công lập không chuyên gần nhà nhất thuộc xã, phường nơi đăng ký cư trú. Trường hợp nơi cư trú không có trường cấp 3, thí sinh đăng ký vào trường gần nhất.

Nếu học sinh có nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường THPT công lập chất lượng cao hoặc trường THPT tư thục, học sinh phải liên hệ và đăng ký trực tiếp với trường.

Năm nay, Hà Nội xác định 6 nhóm đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập, bao gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình THCS; học sinh thuộc các dân tộc rất ít người theo quy định của Chính phủ; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, khoa học kỹ thuật; học sinh đạt giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia; và vận động viên giành huy chương tại các giải thể thao cấp quốc gia trở lên.

Bên cạnh đó, điều kiện bắt buộc là học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ phải có nơi cư trú tại Hà Nội.

Học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng đăng ký nguyện vọng và nộp hồ sơ từ ngày 10/4. Sau đó, các trường sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trước khi chuyển danh sách về địa phương tổng hợp và gửi lên Sở GD&ĐT. Dự kiến, chậm nhất vào ngày 9/5, danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng sẽ được công bố. Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học vào cuối tháng 6 và hoàn tất thủ tục nhập học vào đầu tháng 7.

Hồ sơ xét tuyển thẳng bao gồm đầy đủ các giấy tờ như phiếu đăng ký, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, học bạ, giấy tờ chứng minh nơi cư trú cùng các minh chứng thuộc diện ưu tiên như giấy chứng nhận giải thưởng hoặc xác nhận khuyết tật.

Đối với thí sinh tự do, cần bổ sung thêm xác nhận của chính quyền địa phương về việc không vi phạm pháp luật.

Việc khống chế khu vực đối với thí sinh tuyển thẳng cho thấy Hà Nội đang nỗ lực cân bằng giữa việc tạo điều kiện cho những học sinh có thành tích đặc biệt và đảm bảo sự phân bổ hợp lý trong hệ thống trường công lập. Trong bối cảnh kỳ thi vào lớp 10 luôn có tính cạnh tranh cao, quy định này được kỳ vọng sẽ giúp học sinh có cơ hội học tập gần nhà nhất.