Kỳ thi lớp 10 “gắt” chưa từng có tại TPHCM diễn ra thế nào?

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này lên tới 169.080 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

Trong khi đó, khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn có tổng chỉ tiêu gần 104.000 học sinh. Như vậy, nếu tính theo số học sinh tốt nghiệp lớp 9, sẽ có khoảng 65.000 em phải lựa chọn hướng đi khác, tỷ lệ khoảng 61%.

Học sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Sự chênh lệch thể hiện rõ giữa các khu vực: Khu vực 1 và 3 (TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có thể tuyển khoảng 65-66% học sinh, trong khi khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt khoảng 44%.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh theo học tại trường THPT công lập, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nâng cấp, sửa chữa và đánh giá lại khả năng tiếp nhận học sinh.

Mục tiêu của ngành giáo dục TPHCM là nâng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập lên khoảng 70%, tương đương hơn 118.000 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được mục tiêu này, vẫn sẽ có trên 50.000 học sinh không có chỗ ở lớp 10 công lập, phải chuyển hướng sang các loại hình khác như giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Áp dụng hai phương thức tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM được thực hiện theo hai phương thức: Xét tuyển và thi tuyển.

Phương thức xét tuyển áp dụng cho một số trường đặc thù. Cụ thể, Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường; Trường THPT Võ Thị Sáu tại đặc khu Côn Đảo xét tuyển học sinh tốt nghiệp từ Trường THCS Lê Hồng Phong tại địa phương.

Và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển học sinh theo quy định riêng, với quy trình và thời gian do Sở GD&ĐT hướng dẫn.

Còn phương thức thi tuyển áp dụng cho học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố, đủ độ tuổi và có nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Thí sinh thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ

Với hình thức thi tuyển, học sinh sẽ dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường yêu cầu vận dụng thực tế, không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Cụ thể, môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, gồm hai phần: Phần một (5 điểm) gồm đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm); phần hai gồm đọc hiểu (1 điểm) và viết bài nghị luận xã hội (4 điểm).

Môn Toán làm bài trong 120 phút với 7 câu hỏi, tập trung vào các mảng kiến thức như hình học và đo lường, số và đại số, thống kê và xác suất.

Môn Tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút với 40 câu hỏi, bao gồm các nội dung về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết và giao tiếp.

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2/6.

Kỳ thi triển khai theo hai giai đoạn

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM được tổ chức theo hai giai đoạn.

TPHCM đặt mục tiêu 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập (Ảnh: Hoài Nam).

Giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên (1, 2, 3) để xét tuyển vào các trường THPT công lập, không bao gồm các trường chuyên như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Giai đoạn 2 là tuyển sinh bổ sung. Căn cứ vào tình hình nhập học thực tế và nhu cầu của các trường, Sở GD&ĐT có thể tổ chức xét tuyển bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu.

Đối tượng của đợt này là những học sinh đã tham gia kỳ thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.