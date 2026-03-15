Thi lớp 10 chuyên Hà Nội 2026: Thay đổi quan trọng về điều kiện dự tuyển

Theo quy định, học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là có thể đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập. Quy định này áp dụng cho cả trường chuyên và trường không chuyên.

Như vậy, ngoài học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội như trước đây, những học sinh đang tạm trú hợp pháp tại thành phố cũng có thể đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên.

Một thay đổi đáng chú ý khác là hình thức thi ở môn Lịch sử và Địa lý. Cụ thể, thí sinh thi 2 môn chuyên này sẽ không chỉ làm tự luận như trước mà chuyển sang hình thức kết hợp 2 dạng tự luận và trắc nghiệm.

Việc tuyển sinh lớp 10 chuyên vẫn duy trì 2 vòng. Vòng 1 là sơ tuyển với những thí sinh có kết quả học tập 4 năm THCS đạt loại Khá trở lên.

Điểm sơ tuyển được tính bằng tổng điểm thành tích học sinh giỏi, tài năng và điểm kết quả học tập. Trong đó, giải nhất được cộng 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm và giải khuyến khích 2 điểm. Với kết quả học lực, mỗi năm đạt loại giỏi được 3 điểm, loại khá được 2 điểm.

Ở vòng thi tuyển, thí sinh phải làm 3 bài thi chung của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, đồng thời làm thêm 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Các bài thi chung được tính hệ số 1, trong khi bài thi môn chuyên được tính hệ số 2.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 4 trường THPT chuyên tuyển sinh gồm: THPT chuyên Amsterdam, THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT chuyên Sơn Tây.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của tối đa 2 trong 4 trường này. Thí sinh có thể đăng ký cùng 1 môn chuyên ở 2 trường khác nhau và phải sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng 1 và 2. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đăng ký các môn chuyên khác nhau, với điều kiện lịch thi không trùng nhau.