Tỉnh yêu cầu nghỉ tránh bão Bualoi, một trường vẫn mở cửa đón học sinh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai công tác ứng phó bão Bualoi (bão số 10), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ ngày 29/9.

Tuy vậy, sáng 29/9, Trường liên cấp Trưng Vương, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vẫn mở cửa đón học sinh. Nắm thông tin, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng nhà trường để chấn chỉnh.

Trường liên cấp Trưng Vương mở cửa đón học sinh sáng 29/9 (Ảnh: Cường Bá).

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, việc trường không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở tạo tiền lệ không tốt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi điều kiện thời tiết ở phường Nam Đông Hà tuy thuận lợi nhưng giáo viên và học sinh đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Lý giải về việc thông báo cho học sinh đến trường, ông Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường liên cấp Trưng Vương, cho hay, tối 28/9 lãnh đạo trường nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi của phụ huynh, với mong muốn cho con được đến trường trong sáng 29/9.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường liên cấp Trưng Vương nhận thấy bão đã qua, trên địa bàn không ảnh hưởng nhiều nên mới quyết định mở cửa trở lại.

“Thấy nhu cầu của phụ huynh lớn nên sáng nay trường cho các em đến trường. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, chúng tôi cho học sinh nghỉ ngay lập tức, không tổ chức dạy học mà chỉ giữ học sinh, để bố mẹ các em yên tâm đi làm”, ông Dũng nói.