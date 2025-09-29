Tặng bằng khen, sổ tiết kiệm cho học sinh cứu bạn trong vụ thảm sát
(Dân trí) - Em Thạch Chí Khang được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen do có hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi kẻ gây ra vụ thảm sát.
Ngày 29/9, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn) do có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án tại tỉnh.
Theo ông Mỹ, bản thân ông rất xúc động trước hành động dũng cảm, sự kiên cường của em Khang khi đã cứu giúp bạn thoát khỏi sự nguy hiểm. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn các em học sinh theo gương của em Khang trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.
Ông Mỹ mong muốn các tổ chức, cá nhân luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành để em Khang vượt khó, vươn lên và mong muốn ngành giáo dục tạo điều kiện cho em Khang trong quá trình học tập
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk xem đây là tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. Từ đó, tổng kết, đánh giá, đưa tấm gương của em Khang vào tuyên truyền, giáo dục cho mọi người.
Cùng dịp này, Viettel Đắk Lắk đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho em Thạch Chí Khang.
Như Dân trí phản ánh, rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) ra tay sát hại chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.).
Thuận dùng dao tấn công làm cháu T.T.P. (13 tuổi) bị thương. Cháu P. đã trèo qua tường và được em Khang đưa vào nhà, thoát khỏi sự truy đuổi của Thuận. Thời điểm này, Thuận đuổi theo, liên tục gõ cửa, yêu cầu em Khang mở cửa để vào nhưng em Khang nhất quyết khước từ để cứu bạn.
Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, cướp xe máy, tài sản của người đi đường và mặc áo chống nắng cải trang để tẩu thoát. Thuận bị công an bắt giữ sau khoảng 7 giờ gây án.
Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản.