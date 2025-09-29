Tặng bằng khen, sổ tiết kiệm cho học sinh cứu bạn trong vụ thảm sát

Ngày 29/9, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn) do có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án tại tỉnh.

Theo ông Mỹ, bản thân ông rất xúc động trước hành động dũng cảm, sự kiên cường của em Khang khi đã cứu giúp bạn thoát khỏi sự nguy hiểm. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn các em học sinh theo gương của em Khang trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen cho em Thạch Chí Khang (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Mỹ mong muốn các tổ chức, cá nhân luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành để em Khang vượt khó, vươn lên và mong muốn ngành giáo dục tạo điều kiện cho em Khang trong quá trình học tập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk xem đây là tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. Từ đó, tổng kết, đánh giá, đưa tấm gương của em Khang vào tuyên truyền, giáo dục cho mọi người.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, động viên, khen ngợi em Khang (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cùng dịp này, Viettel Đắk Lắk đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho em Thạch Chí Khang.