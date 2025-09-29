Nhiều sinh viên dành 1/3 chi phí để làm đẹp: "Tiền son phấn" bằng tiền ăn

Chi mạnh tay để làm đẹp

“Tháng nào mình cũng phải dành riêng một khoản không nhỏ để mua mỹ phẩm. Cộng dồn lại mới thấy số tiền chi cho việc làm đẹp có khi bằng cả tiền ăn uống”, Như Phương, sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế TPHCM, vừa cười vừa thú nhận.

Việc chi tiêu của Phương không phải là cá biệt. Trong đời sống của nữ sinh viên hiện nay, chăm chút ngoại hình đã trở thành một nhu cầu quan trọng, đôi khi chiếm tới 1/3 tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Những món mỹ phẩm cơ bản mà sinh viên thường dùng hàng ngày (Ảnh: Phương Thảo).

Nữ sinh kể, tủ đồ trang điểm của mình hiện có đủ các dụng cụ cơ bản như: dưỡng ẩm khoảng 400.000 đồng, kem lót 150.000-200.000 đồng, kem chống nắng kiêm nâng tông gần 300.000 đồng, kem che khuyết điểm tầm 100.000 đồng, kem nền khoảng 200.000-300.000 đồng, phấn phủ 180.000 đồng. Đó mới chỉ là các loại hằng ngày.

Khi đi chơi, đi tiệc, Phương lại bổ sung thêm: phấn mắt 150.000-500.000 đồng, má hồng 100.000-300.000 đồng, mascara khoảng 150.000 đồng, xịt khoá lớp trang điểm 200.000 đồng. Chưa kể đến son, một món đồ mà “cứ thấy màu mới là lại muốn mua”, dao động từ 150.000 đồng/cây trở lên.

“Thật ra mỗi món dùng khá lâu mới hết. Nhưng hầu như tháng nào mình cũng chi thêm 500.000-700.000 đồng để mua son hoặc thử sản phẩm mới. Có đợt hãng son mình thích ra bộ sưu tập mới, nếu còn tiền thì mua nguyên set, hết tiền thì ráng mua một cây để trải nghiệm”, Phương chia sẻ.

Theo khảo sát nhanh, chi phí trung bình nhiều nữ sinh viên ở TPHCM dành cho mỹ phẩm dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/tháng, tuỳ mức thu nhập và nhu cầu.

Một góc bộ sưu tập mỹ phẩm của sinh viên: từ son, phấn, cọ trang điểm đến dưỡng da - tất cả đều là khoản chi thường xuyên (Ảnh: NVCC).

Chăm sóc da không chỉ dành cho nữ sinh

Nếu như mỹ phẩm là “vũ khí” quen thuộc của nữ sinh thì chăm sóc da lại trở thành mối quan tâm của cả nam và nữ.

Minh Thiên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết: “Da mình khá nhạy cảm, vì vậy, tháng nào cũng đi spa ít nhất một lần để các kỹ thuật viên tư vấn và chăm sóc. Một buổi chăm sóc da cơ bản khoảng 300.000-500.000 đồng”.

Ngoài ra, với Thiên, các sản phẩm chăm sóc da như nước tẩy trang, toner (nước cân bằng da), dưỡng ẩm, serum (sản phẩm chăm sóc da dạng lỏng hoặc gel)… thuộc diện không thể thiếu. Giá mỗi loại trung bình 200.000-300.000 đồng. Với các bạn nam, tuy không trang điểm, nhưng việc đầu tư cho da khoẻ, sạch mụn đang trở thành thói quen phổ biến của không ít người.

Không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm hay chăm sóc da, nhiều sinh viên còn tìm đến dịch vụ gội đầu dưỡng sinh như một cách thư giãn.

“Có tuần mình đi gội đến 3 lần. Hôm nào kẹt tiền thì ghé tiệm bình dân, 20.000 đồng/lần, còn có tiền thì tự thưởng cho bản thân gói dưỡng sinh 60.000-90.000 đồng. Vừa được gội đầu, vừa được massage, mình thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn”, Thu Mai, sinh viên Trường Đại học Văn Lang, tâm sự.

Dù chi phí gội đầu nghe có vẻ không nhiều, nhưng với tần suất đều đặn, đây là một khoản không nhỏ trong tổng chi tiêu hàng tháng.

Chăm sóc da định kỳ trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ (Ảnh: Phương Thảo).

Theo chia sẻ của nhiều sinh viên, lý do lớn nhất đến từ áp lực ngoại hình. “Nhất dáng, nhì da” - ngoại hình ngày càng được xem trọng trong giao tiếp, học tập, thậm chí cả công việc bán thời gian. Chính vì thế, nhiều quan niệm cho rằng đầu tư cho ngoại hình chính là đầu tư cho sự tự tin.

“Đi học mà mặt mụn hay da xấu thì mình rất ngại giao tiếp. Có khi ảnh hưởng cả đến việc thuyết trình nhóm”, Phương Thuỷ, sinh viên năm 2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết.

Ngoài ra, mạng xã hội góp phần tạo nên xu hướng này. Việc thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh lung linh của thần tượng, người của công chúng khiến sinh viên có xu hướng so sánh và muốn chăm chút bản thân nhiều hơn.

Không ít sinh viên được gia đình hỗ trợ thêm tiền cho việc mua mỹ phẩm hoặc đi spa. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn chọn cách tự đi làm thêm để trang trải.

Như Phương thừa nhận: “Ba mẹ cho tiền ăn ở thì đủ, nhưng nếu muốn mua thêm mỹ phẩm thì mình phải đi làm thêm. Nhờ vậy, mình thấy yên tâm hơn khi chi tiêu cho sở thích riêng”.

Một số sinh viên làm bán thời gian tại quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng, đủ để vừa lo sinh hoạt vừa dành một phần cho nhu cầu cá nhân.

Câu chuyện chi tiêu cho việc làm đẹp của sinh viên vừa phản ánh sự thay đổi trong quan niệm sống, vừa đặt ra bài toán về quản lý tài chính cá nhân.

Đầu tư cho ngoại hình là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là sự tỉnh táo, biết chọn lựa sản phẩm phù hợp, và quan trọng nhất: không để bản thân rơi vào vòng xoáy chi tiêu vượt quá khả năng.

Bởi lẽ, như lời chia sẻ chân thành của Phương: “Mình thấy làm đẹp giúp mình tự tin hơn, nhưng điều quan trọng là phải cân đối. Mua gì thì mua, miễn cuối tháng vẫn còn tiền đóng tiền nhà và ăn uống là được”.

Phương Thảo