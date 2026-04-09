Sách tin học lớp 3 có đường link dẫn đến web "đen", nhà xuất bản lên tiếng

Trả lời báo chí chiều nay, đại diện Nhà xuất bản Đại học Huế cho biết, đang tiến hành phối hợp với đối tác liên kết và tác giả rà soát kiểm tra lại thông tin phụ huynh phản ánh.

Thông tin sơ bộ, trang web này trước đây sử dụng thông tin đúng mục đích, tuy nhiên hiện nay đường link đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Nhà xuất bản đang phối hợp với đối tác, tác giả để báo cáo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sớm vấn đề này.

Địa chỉ trang web trong vở bài tập tin học 3 dẫn đến web "đen" (Ảnh: NVCC).

Trước đó độc giả phản ánh, vở bài tập tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web không lành mạnh.

Cụ thể, ở câu 3 trong phần bài tập có ghi đề bài: “Trang web video thiếu nhi có địa chỉ: thieunhivideo..., yêu cầu học sinh kích hoạt trình duyệt Google Chrome và truy cập vào trang web có tên trên đây.

Học sinh sử dụng nút cuộn của chuột và nhận xét chức năng của nút cuộn khi tìm kiếm một video trên trang web này để từ đó ghi ra nhận xét”, trích đề bài.

Tuy nhiên, khi truy cập vào địa chỉ trang web trên đây thì dẫn đến trang web "đen" hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Ghi nhận của phóng viên, vở bài tập này dùng tham khảo. Góc vở có ghi tên Nhà xuất bản Đại học Huế, tác giả Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Khi tìm kiếm trên mạng, vở có bán trực tuyến và nhà cung cấp thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Education Solutions Viet Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, DTP Education Solutions, công ty phát hành cuốn vở, cho biết đã nắm bắt vụ việc và báo cáo hành vi sai phạm này lên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

DTP nhận định đây là hành vi sai phạm được thực hiện bởi những thành phần phá hoại, nhưng cũng là sự thiếu sót của đơn vị trong việc giám sát nội dung. Đơn vị đang tích cực xử lý thông tin và khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.